Kollegaerne hylder Eriksen som "holdets lille kronjuvel"

Efter at have set VM-testkampen mod Sverige i fjernsynet var Christian Eriksen lørdag tilbage på banen med både oplæg og mål.

Christian Eriksen er tydeligvis tilbage på landsholdet, efter han under lykkelige omstændigheder var fraværende i sidste uges VM-testkamp mod Sverige.

Eriksen fulgte holdkammeraterne på afstand, mens han ventede på, at kæresten Sabrina skulle gå i fødsel. Det gjorde hun mandag, og derfor var Danmarks nummer 10 med igen, da Mexico blev besejret med 2-0 i Danmarks sidste testkamp inden VM.

- Han er, hvor han skal være med et mål og en assist. Det var en god kamp. Han er vores farligste våben og vores lille kronjuvel, vi skal passe på, siger Thomas Delaney til TV 2 SPORT.

Efter en målløs første halvleg lagde Eriksen op til Yussuf Poulsens pragtmål midt i anden halvleg. Kort efter blev han selv spillet fri, hvor han alene med målmand Ochoa afsluttede ganske sikkert og dermed øgede til 2-0.

Men det er ikke kun for de offensive aftryk, Christian Eriksen fortjener ros. William Kvist fremhæver også den defensive indsats.

- Han er Danmarks bedste, i hvert fald, til at finde de rigtige huller til forskellige folk. Han scorede igen, og det er klart, at han er vores stjerne. Som én der ligger bag ham, er jeg bare glad for, vi har en stjerne, der også arbejder for kollektivet. Defensivt arbejder han rigtig hårdt, siger William Kvist.

Christian Eriksen lod sig udskifte et minut før tid, fordi han var ved at få krampe. Efter eget udsagn var det fordi, han ikke har været særlig aktiv, mens han har haft fri fra landsholdslejren på grund af den ventede fødsel.

- Det har været en anderledes uge. Jeg tror, man så, jeg havde lyst til at spille og følte mig godt tilpas. At jeg så kronede det med en scoring, det var fint, siger Eriksen, der fejrede scoringen ved at kysse sin støvle med en helt særlig detalje. Landsholdsstjernen havde nemlig fået skrevet sønnens fødselsdag på sin støvle.

- Jeg kan takke Nike for, at de arbejder så hurtigt med at få indgraveret ting. Det var jeg stolt over og glad for.

Efter sejren over Mexico har landsholdsspillerne fået fri, indtil de mødes i lufthavnen på mandag og rejser til Rusland. Christian Eriksen har planlagt at bruge fridagen på Fyn, hvor han naturligvis skal være sammen med sin lille familie og vænne sig til at blive omtalt som far.

Danmarks spiller VM-premiere mod Peru den 16. juni.