Kræftramt Lars Høgh tilbage på træningsbanen

Fodbolddanmark og Familien Høgh modtog sidste sommer en trist nyhed, da 59-årige Lars Høgh blev diagnosticeret med kræft i bugspytkirtlen.

Efterfølgende kaldte OB-legenden selv sin situation for 'alvorlig', inden han i november gennemgik en operation. Den blev siden beskrevet som vellykket i en meddelelse fra Superliga-klubben Brøndby, hvor Lars Høgh fungerer som målmandstræner, ligesom han også er tilknyttet det danske landshold.

Torsdag i denne uge, godt to måneder efter operationen, var Lars Høgh så tilbage på træningsbanen for første gang. Det skriver Fyens.dk med udgangspunkt i hans ven og advokat Jørn Bonnesen, der havde fortalt det fredag aften til en traditionsfest i OB, hvor tidligere koryfæere, trænere og nuværende spillere var samlet. Han tilføjede desuden:

- Jeg skulle hilse jer alle fra Lars. Han ville gerne have været her i aften, men han var for træt. Men er der nogen, der kan stå det her igennem, så er det Lars, sagde Jørn Bonnesen.

Nyheden skulle ifølge Fyens have bragt store glæde hos de tilstedeværende, mens arbejdet på træningsbanen i Brøndby havde drejet sig om op mod hundrede spark som en del af målmandstræningen.

Da Høgh blev diagnosticeret, fik han at vide, at der kun var syv procents chance for at overleve fem år.

- Jeg har altid fokuseret på de positive ting og fremgang. Jeg er tilsmilet med et positivt sind, og jeg er ikke bange for at dø. Rent mentalt tænker jeg kun på de gode og positive ting. Jeg tænker slet ikke på de mere mørke sider af det, fortalte Lars Høgh i 'Go’ aften Danmark' dagen før operationen.

Ifølge den fynske avis er procenterne nu øget til 20 procents chance for at komme igennem de næste fem år efter en vellykket operation, men fodboldlegenden er stadig på kemokur. Hvert år rammes omtrent omtrent 1000 danskere af kræft i bugspytkirtlen.