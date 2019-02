Krickau og GOG forlænger samarbejdet: - Det var ret oplagt

GOG er glad for Nicolej Krickau og omvendt, så over et år før kontraktudløb har håndboldklubbens cheftræner fået forlænget sin kontrakt.

Den nye aftale gælder fra sommer og tre sæsoner frem. Krickaus første kontrakt med fynboerne stod til at udløbe i sommeren 2020.

32-årige Krickau havde ingen betænkeligheder ved at blive i Gudme.

- Det var ret oplagt. Vi har haft gang i et godt halvandet år sammen, og jeg fik så mulighed for at forlænge i god tid, siger Nicolej Krickau til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Det giver mig selvfølgelig en masse ro og tid til at bygge holdet op, som jeg hele tiden har haft gang i, og forhåbentlig giver det også klubben god ro, så vi i fællesskab kan arbejde videre på den strategi, vi allerede er i gang med.

Også GOG-direktør Kasper Jørgensen hæfter sig ved det gode sportslige arbejde, der er blevet lavet siden Krickaus ankomst fra Skanderborg Håndbold.

- Han er kommet med det næste niveau. Han har vundet en medalje, han har spillet os i pokalfinalen. Han har simpelthen bragt det her ekstra gear, som vi håbede på, inden vi hentede ham til klubben, siger Kasper Jørgensen til TV 2 SPORT.

Ydmyg over GOG-tillid

Nicolej Krickau er glad for den tillid, GOG har vist ham ved at tilbyde en kontraktforlængelse allerede nu.

- Det gør mig rigtig glad, og jeg er også ydmyg. Det er altid rart at blive anerkendt for at arbejde, man laver, og det ser jeg det bestemt som, når klubben vil forlænge i god tid, siger han.

Nicolej Krickau føler sig ligeledes godt tilpas på Sydfyn og deler fuldt ud klubbens ambitioner.

- Det virker, som om vi er det samme sted. GOG's ambitioner om at bide sig endnu mere fast i toppen er vi lykkedes meget godt med. Nu vil vi også gerne vinde noget, og den ambition går jeg også med. Og så længe klubben synes, at jeg passer godt ind i det, så har jeg det bare fantastisk i Gudme, siger Krickau.

GOG er øjeblikkeligt nummer to i Herre Håndbold Ligaen. Onsdag aften kan fynboerne spille sig tilbage på førstepladsen, hvis de besejrer SønderjyskE i Sønderborg.