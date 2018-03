Kun håndbold tæller for anføreren: - I må gerne synes, at jeg er dødssyg

Odense-spilleren Stine Jørgensens rolle som en af landsholdets største stjerner medfører et naturligt øget fokus uden for banen, men egentlig vil hun helst være fri.

På banen er Stine Jørgensen vant til at gå forrest for det danske håndboldlandshold som anfører, men når dommerens fløjte har lydt for sidste gang, er hun blandt de bagerste.

Den 27-årige profil vil nemlig ikke bruge kræfter på andet en håndbold, og hun er helt bevidst om de konsekvenser, det medfører.

- Jeg tror, at de (omverdenen, red.) opfatter mig som en smule distanceret nogle gange. Jeg er jo ikke en type, som giver ret meget af mig selv, så derfor tror jeg godt, man kan føle, at jeg er lidt kedelig.

- Der har været mange eksempler tidligere på, at landsholdet har skulle stille op til mange ting, som ikke handlede om håndbold, og hvor det måske er taget i en retning, som jeg ikke synes er fed. Så vil jeg egentlig hellere have, at Hr. og Fru Danmark sidder og ikke kender mig og synes, at jeg er dødssyg, end at jeg skal stille op i noget, som jeg i bund og grund synes er virkelig latterligt, fortæller Jørgensen i Magasinet Bents.

- Det er jo ikke comedy

Odense-spilleren er blandt landsholdets mest rutinerede kræfter, og onsdagens landskamp mod Tjekkiet er Stine Jørgensens 125. i nationaldragten.

- Jeg er jo professionel håndboldspiller. Jeg er jo ikke med i et eller andet comedy-program, så hvordan skulle I også kunne se, at jeg er sjov. I skulle helst bare se, at jeg er god til at spille håndbold. Det er det vigtigste for mig, fortæller hun.

Og valget om at holde omverdenen på afstand er måske også grunden til, at anføreren er nået så langt, som det er tilfældet.

- I bund og grund handler det egentlig bare om, at jeg har fundet ud af, at for at jeg skal være bedst og i det fokus, jeg skal være, så har jeg ikke brug for, at jeg lige pludselig møder en journalist, som stiller mig et eller andet spørgsmål, som jeg kan mærke, måske nager mig, eller som jeg tænker over.

- Lad os sige, at jeg bruger et til to procent på at tænke over det. Jeg har bare sorteret det væk og er helt kold og kynisk med, at så er det bedre at gemme de procenter. Det kan jo være, at det er det, som bliver afgørende, eller som gør, at jeg spiller godt eller får sat det sidste skud godt.

Modsætningen i hjemmet

Den konsekvente måde at agere på uden for banen handler for Stine Jørgensen også om, at håndbold er en holdsport, hvor der ifølge hende ikke er grund til at fokusere på det individuelle.

Det står i skarp kontrast til ægtemanden Jan Ø. Jørgensen, der i en årrække har været blandt de bedste badmintonspillere i verden i herresingle.

Og netop det, at de begge driver professionel karriere i sportsverdenen, men med to vidt forskellige tilgange, har ind imellem fået det til at slå gnister.

Det var blandt andet tilfældet, da de tog på ferie sammen til Paris for nogle år siden, hvilket Jan Ø. selv satte ord på i artiklen herover.

Parret blev gift i sommeren 2017 og bor sammen i Odense.