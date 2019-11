Landsholdsspiller var langt nede - fik frataget ’det vigtigste i sit liv'

Mette Tranborg gennemlever i øjeblikket sin sværeste periode som professionel håndboldspiller.

Det har hun gjort siden februar, og den langtidsskadede landsholdsspiller er stadig en håndfuld måneder fra at vende tilbage på håndboldbanen.

- Det har været svært at acceptere, at man ikke kan det, man gerne vil. Hvis man forestiller sig at få taget det fra sig, som man synes, er det allermest værdifulde og vigtigste i ens liv lige nu. Den der følelse af at være magtesløs og ikke selv at kunne gøre noget eller kontrollere, hvad der sker, siger Mette Tranborg til TV 2 SPORT.

Den kommende Team Esbjerg-spiller har siden slutningen af februar siddet ude med et overrevet korsbånd efter en Champions League-kamp med Odense Håndbold, og ikke én dag er gået, uden ønsket om at vende tilbage har drevet hende frem. Nu er hun sandsynligvis over halvvejs i processen, som går rigtig godt.

- Det har været sindssygt hårdt. Der har været perioder, hvor jeg har været fuldstændig håbløs og ikke rigtig har kunnet se noget positivt i noget og ikke følt, at der skete noget med knæet.

Har været langt nede

Hun håber på at være tilbage i foråret kort før slutspillet, hvis alt går, som det skal.

- Jeg har virkelig været langt nede i løbet af den her periode, og det har virkelig trukket tænder ud. Så det, tror jeg også, giver noget, når jeg kommer tilbage. Det der med at kunne sætte tingene i perspektiv. Når det ikke lige kører på håndboldbanen, kan jeg tænke tilbage til dengang, hvor jeg kun kunne sidde og trække mit ben som det eneste.

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget. Mette Tranborg har i den mørke tid fået fornyet appetit for spillet, hvor hun af TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard bliver beskrevet som den mest eftertragtede håndboldspiller i Danmark.

- Det er helt ubeskriveligt, så meget jeg savner at spille håndbold. Det har virkelig været en hård og sindssygt lang periode. Der er stadig et godt stykke endnu, men jeg har aldrig mærket denne form for sult før. Jeg glæder mig så sindssygt meget til at spille.

Mette Tranborg skifter til sommer næste år Odense Håndbold ud med konkurrenten Team Esbjerg. Et opsigtsvækkende skifte, som hun annoncerede mandag.