Landstræner chokeret over Kirkeløkkes skade

Det bliver uden GOG-spilleren Niclas Kirkeløkke, når det danske herrelandshold mellem jul og nytår samles forud for VM.

Niclas Kirkeløkke har revet det bagerst korsbånd over og er dermed ude af VM.

Det er et kæmpe slag for os ikke at have Niklas med, fordi han var tiltænkt en stor rolle Nikolaj Jacobsen, landstræner

Til TV 2 SPORT fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen, at han er rystet over nyheden om Kirkeløkkes skade.

- Det er et kæmpe slag for os ikke at have Niklas med, fordi han var tiltænkt en stor rolle. Det var da et chok at få, for det var jo ikke det, vi havde hørt i første omgang, så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Så lige nu skal chokket og følelsen af også at være lidt ked af det lægge sig– ikke mindst på Niklas’ vegne – men selvfølgelig også på egne vegne, i og med at vi jo rigtig gerne ville have haft Niklas med.

- Niklas har jo haft det sidste lange stykke tid på højreback og været førstevalget, og har gledet godt ind i spillet, og er vokset de seneste år. Så det er et stort tab for os at miste en af de folk, som skulle have en masse spilletid.

Udtager reserve

I hans sted er Martin Larsen fra den franske klub Pays d’Aix udtaget, oplyser Dansk Håndboldforbund i en pressemeddelelse.

- Martin kan noget af det samme som Niklas også, og er også defensivt en brugbar løsning for os. Knap så skudstærk, men måske lidt mere gennembrudsstærk. Så det er en lidt anden spiller, men Martin har også nogle defensive kvaliteter, og dem håber jeg, vi kan få brugt, siger Jacobsen til TV 2 SPORT.

Martin Larsen har flere gange været inde omkring det danske landshold, men det er første gang nogensinde, at han er udtaget til en slutrunde.