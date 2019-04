Mie Højlund tvivlsom til storkamp i Champions League

Kvinderne fra Odense Håndbold havde ikke en god onsdag aften. Holdet tabte på udebane til NFH i ligaens slutspil, og profilen Mie Højlund måtte udgå med en skade.

Kort inde i kampen kom Højlund til skade med sin højre hånd og måtte modtage behandling på bænken. Skaden var så slem, at hun ikke kom tilbage på banen.

Dagen derpå kan Mie Højlund konstatere, at hendes tommelfinger er gået af led, og samtidig er den forstuvet.

- Jeg har fået taget nogle røntgenbilleder, og der er ikke noget, der er brækket eller nogen ledbånd, der er blevet beskadiget, siger Mie Højlund til TV 2 SPORT.

Odense spiller lørdag sin vigtige returkamp mod Györ i Champions Leagues kvartfinale.

Danskerne tabte med ét mål på hjemmebane og har derfor stadig en realistisk chance for at gå videre – om end det på papiret ser svært ud inden udekampen mod et af verdens bedste hold.

Selvom kampen er vigtig for Odense, så er Mie Højlund ikke sikker på, at hun spiller med.

- Lige nu ved jeg ikke helt, om jeg spiller mod Györ eller ej. Jeg tror, at vi får lavet en skinne til fingeren, og så kan den forhåbentlig holde til at spille om et par dage, siger Mie Højlund.

- Jeg ved mere, når vi kommer til Ungarn, og jeg får snakket med vores fysioterapeut.

Odense tabte med 28-29 til Györ i den første kamp i Danmark.