Nicki Pedersen gik ud som et lys - nu melder han sig klar til VM-grandprix

41-årige Nicki Pedersen besvimede efter sit nylige styrt, men efter en positiv scanning regner han med at blive klar til VM-grandprixet i Polen.

Nicki Pedersen er blevet scannet, efter han for nylig styrtede i en kamp i den polske liga. Og der er gode nyheder. Scanningen punkterede nemlig frygten for endnu et nakkebrud.

- De kunne godt se, at der tidligere havde været brud på nakken, men der var ingen nye. Muskler og ledbånd var medtagede, men det er heldigvis en helingsproces, der klarer sig selv uden at være langvarig, siger den tredobbelte verdensmester til TV 2 SPORT.

Han slipper i stedet med en brækket håndrodsknogle og hævede knoer. Skavanker, der holder ham ude i en uge eller to.

- Jeg har ro i maven, brænder for det og synes, det er fedt. Jeg ved, mit grej kører godt, så jeg skal bare tilbage med så få smerter som muligt og være klar den 12. maj, siger den 41-årige speedwaykører med tanke på det nært forestående VM-grandprix i Polen, hvor han er med på et wildcard.

Var væk i tre-fire minutter

Nicki Pedersen var egentlig forrest af alle i kampen. Men det skulle være løgn, mente Bartosz Zmarzlik, der valgte at køre direkte ind i siden af sin danske konkurrent.

Cyklen stoppede, Nicki P. røg forover, og lyset slukkede.

- Jeg var væk i tre-fire minutter. Da mine mekanikere kom, kunne jeg hverken forstå dem eller kende dem. Jeg kom egentlig først til mig selv, efter jeg var kommet op at gå. Jeg kunne slet ikke huske, at jeg var gået fra banen, siger den danske speedwaykører.

Det sidste, han husker, er, at hans hoved rammer jorden.

- Det føltes som et piskesmæld. Heldigvis har jeg en god hjelm, så jeg har måske fået en lille hjernerystelse, men det er også det. Jeg kørte med en ny nakkekrave, og det var nok den, der gjorde, at jeg ikke brækkede nakken igen.

For det ville langt fra være første gang, Nicki Pedersen brækker nakken. I 2016 og sidste år har sammenlignelige styrt kostet brud på nakkehvirvlerne, men det får ikke den 41-årige dansker til at trække sig i duellerne.

- Jeg frygter ikke noget som helst. Det er ræs, og jeg er med på beatet, hvor det sker, men jeg kunne da godt se, at 'wow' - nu går det galt det her. Og så måtte jeg få det bedste ud af det med lidt faldteknik. Men det gik så stærkt. Vi kørte 110-120 i timen.

To løver i et bur

Bartosz Zmarzliks kørsel var på ingen måde forsvarlig. Polakken lavede ifølge Nicki Pedersen ’en kæmpe kørefejl’, og han blev da også udelukket efter sammenstødet.

- Men jeg kunne jo ikke køre heatet færdigt, så det gav mig ikke noget som helst, siger fynboen.

Han bærer ikke nag, men lægger heller ikke skjul på, hvor han mener, skylden skal placeres.

- Det er nemt at sige, at det var med vilje, men det var det altså.

- Det går galt, fordi vi er to løver i et bur, som gerne vil slutte en god aften ordentligt af. Han synes ikke lige, Nicki Pedersen skulle køre udenom ud af fjerde sving. Han laver lidt en svinestreg, for han kører op og laver obstruction, efter jeg er kørt forbi. Et dirty trick. Han kører direkte ind i siden af mig, hans fodhviler går i mit forhjul og så stopper min cykel prompte.

Selvom styrtet var voldsomt, er Nicki Pedersen fortrøstningsfuld.

- Der bliver gået til stålet, og engang imellem sker sådan nogle ting. Selvfølgelig er jeg da utilfreds, for jeg bliver sat på sidelinjen og ingen løb, ingen løn. Men det er et tough game, og forhåbentlig er jeg tilbage indenfor 14 dage.

Den danske speedwaykører er efterhånden fyldt 41 år, men han er på ingen måde klar til at stille cyklen.

- Jeg fortsætter så længe, det er sjovt, og smerten ikke overgår succeserne. Grejet kører godt, og manden brænder for det endnu, så jeg ser stadig positivt på det og ved, at jeg ikke bliver bange.