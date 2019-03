Nikolaj Jacobsen skal være assistenttræner for fynsk damehold

Danmarks landstræner, Nikolaj Jacobsen, er ikke helt færdig med at dobbeltjobbe, når han til sommer vender hjem til Danmark efter fem år som klubtræner i tyske Rhein-Neckar Löwen.

Parallelt med jobbet som landstræner for de forsvarende verdens- og olympiske mestre har han takket ja til en ulønnet tjans som assistenttræner for GOG’s U19-damehold, hvor hans datter, Sille, spiller.

Han skal han hjælpe til på holdet, hvor den tidligere GOG-spiller Keld Vilhelmsen skal være cheftræner.

- Jeg synes, det er vigtigt at sige her, at jeg er assistenttræner, og at det er Keld, der kommer til at stå med hovedansvaret for det her. Jeg vil gerne hjælpe til, og jeg vil rigtig gerne tilbringe noget mere tid sammen med Sille, som jeg ikke ser specielt meget i forvejen, fordi hun bor ude på Oure Kostgymnasium. Jeg tænker ikke, at det bliver nogen arbejdsmæssig stor belastning for mig, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 SPORT.

Nikolaj Jacobsen har som aktiv spillet i GOG i hele sin ungdomskarriere og i sine første syv år som professionel. Grundet sin kærlighed til klubben var den 47-årige landstræner ikke i tvivl, da Keld Vilhelmsen henvendte sig.

- De har haft svært ved at finde trænere til holdet. Så jeg tænkte, at det lød sjovt, spændende og hyggeligt at være sammen med ikke mindst min datter, men også sammen med Keld.

- Lige nu gælder det om at få skabt en god og solid base for et overset område i Gudme Oures hold, hvor der helt sikkert kan gøres mere for pigeafdelingen, og det vil vi gerne være med til hjælpe med, siger landstræneren.

Der er en aftale med DHF

Siden Nikolaj Jacobsen blev ansat som landstræner i december 2016, har det hele tiden været planen, at han på sigt skulle lægge jobbet som klubtræner på hylden. Dette bliver en realitet til sommer, og det glæder de sig til i Dansk Håndbold Forbund.

- Det bliver til gavn for os alle sammen, at vi kan få endnu mere ud af Nikolajs tanker og holdninger, sagde sportschef Morten Henriksen den 30. januar.

Hans nye, lille dobbeltjob i GOG bliver dog intet problem.

Har du talt med DHF, inden du takkede ja til tjansen?

- Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg har en fin aftale med DHF, der går ud på, at jeg gerne må træne mine børn, siger Nikolaj Jacobsen.