Nikolaj Jacobsen var tæt på at stoppe som træner

I Nikolaj Jacobsens tidlige trænerår overvejede han, om trænervejen var noget for ham, fordi andre forsøgte at ændre hans personlighed.

Eksperter kalder ham en af verdens bedste håndboldtrænere.

Og der kan være noget om snakken.

De seneste to sæsoner har fynske Nikolaj Jacobsens tropper fra Rhein-Neckar Löwen kunnet lade sig hylde som tyske mestre.

Jeg havde en oplevelse i mine tidlige år som træner, hvor der var rigtig mange, der forsøgte at ændre på den person, jeg var. Nikolaj Jacobsen

Nu håber hele håndbolddanmark, at hr. Jacobsen også kan få Niklas Landin, Mikkel Hansen og resten af landsholdet til at præstere under EM-slutrunden i Kroatien.

Men faktisk fortæller den succesfulde dansker i håndboldmagasinet 'Bents', at han har været tæt på at droppe trænerkarrieren.

- Jeg havde en oplevelse i mine tidlige år som træner, hvor der var rigtig mange, der forsøgte at ændre på den person, jeg var. Det halve år, hvor man ligesom sagde, at jeg skulle prøve at lave nogle ændringer, var et halvt år, hvor jeg overhovedet ikke havde noget sjov ved at være træner, siger Nikolaj Jacobsen i TV 2 SPORT's håndboldmagasin 'Bents' og fortsætter:

- Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle stoppe med det, fordi det var ikke den måde, jeg havde lyst til at være på eller gøre tingene på.

Ny direktør havde anderledes idéer

Dengang var Nikolaj Jacobsen assistenttræner for Bjerringbro-Silkeborg.

Klubbens direktør blev skiftet, og han havde nogle anderledes metoder, som han gerne ville indføre i klubben – blandt andet nye tiltag med mentaltræning og ’farveinddeling’ af spillerne.

- Det var ikke lige mig. Jeg er en god menneskekender. Jeg ved godt, hvornår jeg skal trykke, og hvornår jeg ikke skal, så jeg ville egentlig hellere stole på min egen livserfaring med mennesker end noget, jeg skulle læse mig til, siger Nikolaj Jacobsen.

Heldigvis kastede den 184 centimeter høje dansker ikke håndklædet i ringen. Han blev i klubben og kæmpede for sine synspunkter og holdninger.

- Jeg sagde: "Prøv at høre her, så må det briste eller bære, jeg er den, jeg er. Jeg vil gøre tingene på min måde, og den måde jeg tror, jeg kan få et hold til at fungere på", siger den 46-årige landstræner.

Og det kom til at fungere for Nikolaj Jacobsen. Vældigt godt endda.

Efter fire år som assistenttræner i BSV skrev han under på sin første kontrakt som cheftræner i Aalborg Håndbold. Et hold, han i 2013 vandt DM-guld med - blot året efter sin ankomst.

Efter to sæsoner i Danmark skiftede han til verdens bedste håndboldliga. Fra Nordens Paris tog han nemlig i 2014 til Mannheim og blev styrmand for Rhein-Neckar Löwen, og her sidder han stadig i trænersædet frem til sommeren 2019. Herefter er planen, at Nikolaj Jacobsen kun skal have én trænergerning - jobbet som landstræner for Danmarks bedste mandlige håndboldspillere.

