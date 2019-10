Norman og Mørkøv smadrer rivalerne og er europamestre

Danmark fik søndag eftermiddag hele fire europamestre i parløb.

Efter kvindernes titel tidligere på eftermiddagen var det herrernes tur. Og det endte med en ren opvisning fra fynske Lasse Norman Hansen og makkeren Michael Mørkøv.

I overbevisende stil sikrede de sig guldet i parløb. Uden at vinde en eneste omgang sikrede danskerne sig imponerende 52 point.

Holland og Tyskland måtte tage til takke med henholdsvis sølv og bronze. De endte hele 15 point efter danskerne, på 37 point.

Påpasselig start på parløbet

Der ventede på papiret det danske par hård modstand i form af blandt andre italienerne Elia Viviani og Simone Consonni, Benjamin Thomas og Morgan Kneisky fra Frankrig samt de unge briter Oliver Wood og Matthew Walls.

Om det stærke felt var årsagen, skal lade være usagt - men starten af det 200 omgange lange parløb var præget af påpasselighed.

Tyskerne Maximilian Beyer og Theo Reinhardt var de første til at sætte et succesfuldt angreb ind. De vandt på egen hånd en omgang, der giver 20 point, og var derfor suverænt i spidsen halvvejs inde i konkurrencen.

Men med præcis 100 omgange tilbage begyndte danskerne for alvor at vise sig frem. Lasse Norman Hansen sikrede sejre i to spurter i træk efter forarbejde fra Michael Mørkøv, der selv blev toer i en tredje spurt. Derfor var Danmark kun syv point efter de trætte tyskere med 80 omgange igen.

Suveræn dansk afslutning

Med 50 omgange tilbage gentog historien sig: Danmark sejrede i to spurter i træk og satte sig selv i spidsen af konkurrencen uden at have vundet én eneste omgang.

I næste spurt sikrede danskerne sig en andenplads, inden det blev til endnu en spurtsejr i, hvad der begyndte at blive ren opvisningsstil.

Da det blev til et point i næstsidste spurt, kunne det dårligt gå galt for de danske herrer, der dermed følger trop på kvindernes guld tidligere på eftermiddagen.

Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv kunne krydse stregen med hænderne i vejret som europamestre i parløb.

Det var Danmarks tredje guldmedalje til EM og den fjerde i alt.

Lasse Norman kører sammen med flere af de nykårede danske europamestre DM i omnium i Odense Cyklebane onsdag den 23. oktober.