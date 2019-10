Nu må han også være træt, siger Axelsen om kommende modstander

Viktor Axelsen er den eneste tilbageværende danske badmintonspiller i Super 750-turneringen French Open.

Han vandt med 21-17, 21-16 i kvartfinalen mod Ng Ka Long og skal nu møde indonesiske Jonatan Christie, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.

Antonsen og Christie måtte ud i tre hårde sæt, og Axelsen håber nu på, at det er en mærket indoneser, han tørner sammen med i semifinalen.

- Nu må han også være en lille smule træt, tænker jeg. Men det skal ind og være fysisk hårdt, og jeg skal have mange bolde over. Jeg skal restituere så godt, som jeg overhovedet kan. Så skal jeg se, om angrebene ikke også kan være der igen, siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT.

- Så kæmper jeg med alt, hvad jeg har.

Bliver en hård kamp

Kampen mellem nummer syv og seks i verden kommer bare lidt over en uge efter, at de begge også præsterede godt i Denmark Open, der blev spillet i Odense.

Axelsen tror dog ikke, at det kommer til at have en afgørende betydning lige i denne kamp.

Er der ekstra respekt i mellem jer, der kommer langt to uger i træk?

- Nej. Der er selvfølgelig respekt i mellem os, men det er ikke noget, vi tænker på. Uanset hvor trætte vi er begge to, så bliver det en hård kamp. Man kan ikke bruge det til noget alligevel, så det gælder om at vinde. Det vil vi nok begge to prøve på.

Kræfterne kan blive afgørende

Den danske landstræner Kenneth Jonassen kan se ligheder mellem Jonatan Christie og Ng Ka Long, som Axelsen slog i kvartfinalen.

Derfor kan han genbruge noget at den samme taktik, men det hele bliver stadig afgjort af Axelsen selv, fortæller han.

Er det den, der har flest kræfter tilbage, der vinder?

- Det kan sagtens være, at det er det, det ender med. Men det er ikke udgangspunktet, at kampen skal spilles sådan. Viktor skal arbejde med nøjagtigt de samme ting, han gjorde i dag (fredag, red.), siger Kenneth Jonassen.

- Viktor skal ind og spille på sin egen måde, og hvis man spiller Jonathan Christie for passiv, er han simpelthen for god og skarp. Han skal sættes under pres, og Viktor skal have flere angrebsmuligheder. Jeg tror på chancen, men der er ingen tvivl om, at han skal være skarp.

Axelsen og Christie har mødt hinanden fire gange før, og lige nu står det 3-1 i danskerens favør. De mødte senest hinanden i Singapore Open, hvor Axelsen vandt i kvartfinalen i tre sæt med cifrene 22-24, 21-18 og 24-22.