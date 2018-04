Ny OB-direktør kigger på forholdene i klubben

Den nye direktør i selskabet bag OB, Odense Sport og Event, er klar til at se på faciliteterne i klubben, siger han til TV 2 SPORT.

OB-spilleren Kenneth Emil Petersen kan se frem til tørvejr i omklædningsrummet. OB's nye direktør Enrico Augustinus er nemlig klar til at se på faciliteterne i 'Ådalen', fortæller han til TV 2 SPORT.

- Der er fundamentalt nødt til at være bedre faciliteter i OB, men jeg kender helt ærligt ikke temperaturen på, hvor dårlige de er. Det vil jeg i løbet af de kommende uger prøve at se på, og så vil jeg gøre mit til, at vi kan få sat lidt skub i tingene.

Når jeg kommer i Ådalen i morgen, vil jeg komme ned med en paraply til Kenneth Emil Enrico Augustinos, administrerende direktør i Odense Sport & Event

Kenneth Emil Petersen sendte søndag en svada af sted mod OB og klubbens faciliteter i et svar på Twitter til fodboldkommentatoren Morten Bruun, der såede tvivl om, hvorvidt Odense-klubben stadig var en storklub i Danmark.

- I så fald er vi den storklub i hele verden med de mest elendige forhold. Mvh KEP, som sidder på en plads i omklædningsrummet, hvor det drypper fra taget, når det regner.

I såfald er vi den storklub, i hele verden, med de mest elendige forhold. Mvh KEP, som sidder på en plads i omklædningsrummet, hvor det drypper fra taget når det regner ! — Kenneth Emil Peterse (@kennethemilp) April 2, 2018

Efter søndagens sejr over SønderjyskE uddybede Kenneth Emil Petersen sin kritik.

- Vores omklædningsrum ligner jo næsten et museum. Så gammelt er det. Det drypper fra loftet. I gangen lugter der også lidt af kloak.

Enrico Augustinos slår fast over for TV 2 SPORT, at der ikke kan blive lavet helt store forandringer fra den ene dag til den anden. Men den nye Odense Sport og Event-direktør er klar med en midlertidig løsning.

Læs også OB-forsvarer: Forholdene i klubben er for dårlige

- Jeg har også været i 'Ådalen' et par gange. Det er ikke synderligt imponerende, så har jeg ikke sagt for meget. Jeg tror ikke, at jeg kan lave om på det i løbet af natten, men når jeg kommer i 'Ådalen' i morgen (onsdag, red.), vil jeg komme ned med en paraply til Kenneth Emil. Jeg kan forstå, at det drypper lige dér, hvor han sidder. Det er da det første, jeg kan gøre.

- Derefter må vi arbejde skridt for skridt med, hvordan vi kan skabe nogle bedre faciliteter, siger Enrico Augustinos på dagen, hvor han er tiltrådt som ny direktør i den fynske virksomhed.

En OB-mand

42-årige Enrico Augustinos er født i Odense og kommer fra en stilling som direktør i den Middelfart-baserede IT-virksomhed Outforce.

Selv om han understreger, at hans hjerte tilhører 'striberne', bliver hans fokus på den samlede pakke i Odense Sport og Event, der udover en fodboldklub også driver hoteller og arrangerer musikbegivenheder.

- Det er ikke nogen hemmelig, at jeg er født i Odense, og derfor har et stribet hjerte - den del har min interesse. Det er bare ikke min opgave at føre det ud i livet. Hvad der kommer til at ske på banen og rent sportsligt, det kommer til at høre under Kent Nielsen og Jesper Hansen.

Læs også Ny mand i spidsen for Odense Sport & Event

- I første omgang handler det om at få skabt en mere balanceret virksomhed. Men jeg er godt klar over, at det, omgivelserne vil spørge til, er placeringerne i tabellen. For mig er det vigtigste at få skabt et fundament for Odense Sport og Event, siger han til TV 2 SPORT.

- Min vision er, at ved at udvikle de andre forretningsben, kan vi skabe et bedre fundament for OB. Det er klart, at det er svært at få en fodboldklub i sig selv til at give overskud.

Odense Sport & Event præsenterede i marts et underskud for 2017, som selskabet selv betegner som "utilfredsstillende".

Resultatet lyder på minus 15,5 millioner kroner efter skat mod et underskud på 12 millioner kroner i 2016.

Klubbens egenkapital er fra udgangen af 2016 til slutningen af 2017 dalet fra 60,5 millioner kroner til 48,2 millioner kroner.

Enrico Augustinos har overtaget direktørposten i selskabet fra Ole Bang Nielsen.