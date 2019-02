Odense Bulldogs taber til tophold

Med en sejr på 6-4 mod ligaens bundprop fra Odense Bulldogs sikrede Rungsted Seier Capital sig tirsdag aften titlen som vindere af dette års grundspil i Metal Ligaen.

Topholdet er nu oppe på 84 point, og da der blot resterer to kampe, kan de ikke længere hentes af de nærmeste forfølgere.

Læs også Odense opruster med assistenter til Pytlick

Førstepladsen betyder, at Rungsted Seier Capitals bliver de første til at vælge modstander til slutspillets kvartfinaler.

- Det føles rigtig godt. Vi havde tre mål inden sæsonen startede. Det ene var at vinde pokalturneringen, det andet var at vinde grundspillet. Begge de ting har vi nået. Nu mangler det sværeste i forhold til at vinde det hele, fortæller Rungsted-spilleren Joachim Holten Møller til TV 2 SPORT.

- Vi har haft en rigtig god sæson, hvor vi har spillet meget god ishokey, så jeg er rigtig fortrøstningsfuld forud for slutspillet.

Herning rykker tættere på toppen

Herning Blue Fox var ét af de hold, der nåede rigtig langt sidste år. Holdet fra det midtjyske kom helt frem til finalen, men i denne sæson har det knebet med resultaterne på isen.

Tirsdag aften beviste holdet dog, at det stadig kan hamle op med de bedste på de gode dage.

Hjemme i Herning vandt holdet med hele 5-0 over Sønderjyske, der ligger på andenpladsen i den bedste danske ishockeyrække.

Sejren bringer Herning op på 56 point på sjettepladsen. Der er dog fortsat et stykke op til Sønderjyske, der har 74 point.

Læs også OB hylder Lars Høgh: Legenden får sin egen mur foran stadion

Herning kom på 1-0 efter ti minutters spil ved finske Joonas Riekkinen. Det blev også 2-0, inden første periode var slut, da Lindsay Alexander Sparks fordoblede hjemmeholdets føring.

Scoringer af Kristoffer Astorp og Jan Dalecky udbyggede Herning-føringen i anden periode, og det begyndte for alvor at blive en sjov aften for hjemmeholdets tilskuere i det midtjyske.

Zachary Aurelio Torquato lukkede og slukkede med målet til 5-0 seks minutter før tid.

Herning Blue Fox møder Herlev Eagles i næste kamp fredag.