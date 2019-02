Odense Håndbold jagter hollandsk stjerne

Odense Håndbold har kastet sig ind i kampen om Nycke Groot, der stopper i den ungarske storklub Györ til sommer.

Det vedstår den fynske klubs cheftræner, Jan Pytlick, i et interview med TV 2 SPORT.

- Hun er en utrolig dygtig spiller, så selvfølgelig kunne hun være interessant. Hvad hun vælger at gøre, må tiden vise. Men selvfølgelig både for os, og jeg tror for alle klubber i Danmark, vil Nycke Groot, på det niveau hun er på, være interessant.

Har I været i dialog med hende?

- Vi har haft en snak med hende, ja. Men derudover er der ikke noget konkret at melde ud, siger Pytlick.

Den 30-årige hollænder forlader Ungarn, fordi hun ønsker at prøve noget nyt i sin karriere, men det kan altså meget vel være et skifte tilbage til noget, hun kender særdeles godt.

Flere velinformerede kilder har tidligere fortalt til TV 2 SPORT, at Nycke Groot er meget interesseret i at vende 'hjem' til den danske liga, hvor hun har spillet i sammenlagt syv år.

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger har Groot blandt andet afvist et ellers meget økonomisk lukrativt tilbud fra den franske klub Brest.

- Jeg tror, at Nycke Groot er interessant for alle europæiske håndboldklubber, der har nogle ambitioner. Men der er flere muligheder, og Nycke Groot er spændende for Odense Håndbold, siger Odense Håndbolds administrerende direktør, Lars Peter Hermansen, til TV 2 SPORT.

Han kan dog hverken be- eller afkræfte, om Groot er tæt på en aftale med Odense-klubben.

Men har I været i dialog med hende?

- Hun står på papiret ligesom alle mulige andre. Så det kan vi ikke udtale os om, siger direktøren.

Mangler assistent til Pytlick

Odense Håndbold og Jan Pytlick offentliggjorde onsdag, at de har forlænget samarbejdet frem til sommeren 2022.

Klubben mangler endnu at udpege en assistenttræner til Pytlick fra den kommende sæson.

- Vi er i dialog med nogle stykker. Jeg ved ikke lige, hvornår det falder på plads, men vi skal nok finde en assistenttræner, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

- Der er egentlig mange, der har budt sig til, efter at det kom frem, at Bo (Rudgaard) ikke skal være her mere, for det er jo et sindssygt attraktivt hold at komme til. Så vi skal nok finde en meget kvalificeret person.

Har du noget at skulle have sagt i den søgning?

- Jeg er selvfølgelig en stor del af det, og jeg er i god dialog med klubben omkring det, lyder det fra Pytlick.

Få timer efter offentliggørelsen af Jan Pytlicks kontraktforlængelse vandt Odense sin 20. ligasejr ud af 20 mulige i denne sæson. Holdet topper derfor suverænt kvindernes liga.