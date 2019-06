Odense Håndbold misser Champions League

Danmarksmestrene fra Esbjerg bliver det eneste danske hold i årets Champions League.

Det står klart, efter at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har sat navn på de 15 deltagende hold. Her fremgår storsatsende Odense Håndbold ikke af listen.

Den storsatsende klub havde ellers håbet på at få tildelt et wildcard, men det er i stedet gået til franske Brest. Det ærgrer en af holdets profiler.

- Jeg er virkelig træt af det. Nu stiftede jeg jo lidt bekendtskab med det i den sæson, der lige er slut. Det var virkelig fedt at få lov til at spille mod de bedste spillere, siger Kathrine Heindahl til TV 2 SPORT.

Det manglende wildcard er et stort slag for klubben, som i den kommende sæson får tilgang af stjernerne Nycke Groot og Nathalie Hagman. Det mener TV 2 SPORTs håndboldekspert Trine Nielsen.

- Det er en kæmpe bet, for det er en storsatsende klub, og det har været det helt klare mål at satse på Champions League. At man lige bliver bombet tilbage og misser en plads, må gøre rigtig ondt i Odense lige nu, siger Trine Nielsen.