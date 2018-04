Odense henter stortalent med ’enormt potentiale’

Jan Pytlick får en norsk landsholdsbejler i truppen efter sommerferien. Odense Håndbold har skrevet kontrakt med Ingvild Bakkerud.

Et norsk stortalent skal de næste sæsoner folde sig ud i Odense.

De aktuelle DM-semifinalister har nemlig hentet venstrebacken Ingvild Bakkerud efter hendes prøvetræning i klubben.

- Ingvild er en rigtig dygtig skytte og bagspiller, som kan spille på alle tre bagpositioner. Hun er også god i forsvaret og har scoret rigtig mange mål i den norske førstedivision. Der er enormt stort udviklingspotentiale i hende, som vi glæder os til at arbejde med, siger træner Jan Pytlick i en pressemeddelelse.

22-årige Bakkerud spiller i øjeblikket i Skrim Kongsberg i den næstbedste række. I landsholdssammenhæng er hun tilknyttet det norske rekrutlandshold, og som ungdomsspiller har hun været med til at vinde VM-bronze.

Bakkerud, der også kan spille både playmaker og højre back, ser frem til at starte i den danske topklub.

- Jeg glæder mig meget til at skulle spille for Odense Håndbold. Jeg ser det som en god mulighed for mig, og det bliver et nyt skridt i min karriere, siger hun i en pressemeddelelse.

Odense Håndbold har i denne sæson sikret en plads i DM-semifinalen. Efter sidste runde i slutspillet, der afvikles lørdag den 28. april, står det klart, om odenseanerne skal møde Nykøbing Falster eller Team Esbjerg i kampene om en plads i finalen.

Sidste runde i slutspillet vises direkte på TV 2 og TV 2 PLAY fra klokken 15.50.

