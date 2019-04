Odense-profil taler om langtidsskade: - Hader at være i denne situation

Odense- og landsholdsprofilen Mette Tranborg har efterhånden vænnet sig til at sidde uden for banen.

Siden den 24. februar, hvor hun blev alvorligt korsbåndsskadet, har hun været gennem operation og et genoptræningsforløb.

Alt sammen for at blive klar til igen at være i stand til at gøre det, hun længes efter: at spille håndbold. To måneder inde i det forløb gav hun lørdag en status på, hvordan det går.

- Det er sindssygt frustrerende. Jeg hader at være i denne situation, men der er ikke så meget andet at gøre end at lave den kedelige genoptræning lige nu, siger Mette Tranborg til TV 2 SPORT.

Der er gået to måneder, men udsigterne til spilletid er fortsat lange for Tranborg, hvis korsbåndsskade kræver tid væk fra håndboldbanen. Således er hendes deltagelse i decembers VM i Japan meget tvivlsom, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen troede da heller ikke på det tilbage i marts.

Mette Tranborg er også selv opmærksom på, at man med sådanne skader skal træde varsomt.

- Det går, som det skal. Det er meget, meget små skridt.

- Vi arbejder på at få bevægelighed og styrke i knæet igen og begynder at gå normalt. Jeg har lige fået skinnen af for to uger siden, så det er skridt for skridt fremad, siger hun.

Mette Tranborg kunne fra tribunen overvære sit Odense-mandskab tabe overraskende til med 26-28 på hjemmebane til Herning-Ikast i holdenes første DM-semifinale.