Odense-spiller i bedring - indkaldt til EM-truppen

Odense-spilleren Stine Jørgensen er så meget i bedring oven på sin knæskade, at hun møder ind i landsholdslejren mandag og rejser med til optaktsturneringen Møbelringen Cup i Norge.

- I tæt samarbejde med Odense Håndbold har vi vurderet, at det er realistisk at få Stine i spil i løbet af EM-slutrunden. Vi har haft en rigtig god, løbende dialog med Odense Håndbold og deres sundhedssektor i forhold til Stines helbred, og nu har vi aftalt, at hun møder ind i landsholdslejren sammen med de øvrige spillere og tager med til Oslo, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Stine Jørgensen blev i første omgang ikke udtaget til EM-truppen bestående af 16 spillere.

Hun blev i midten af oktober opereret for en meniskskade, og i første omgang blev det meldt ud, at hun kunne nå at blive klar til EM.

- I løbet af ugen skal hun træne med vores sundhedsstab, og så er planen, at vi efter Møbelringen Cup træffer en beslutning om eventuel deltagelse i slutrunden, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

EM begynder for Danmarks vedkommende den 30. november med en kamp mod Sverige.