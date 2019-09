Odense-spiller indlagt til observation - slået bevidstløs af modstander

Det var voldsomme scener i tredje periode i Frederikshavn fredag aften, hvor hjemmeholdets Kristian Jensen og Lucas Bjerre Rasmussen fra Odense Bulldogs kom op at toppes.

Frederikshavn White Hawks førte med 2-0, hvor der er spillet fem minutter i tredje periode. Under en spilsekvens kørte Kristian Jensen og Brock Beukeboom bag Odense målet, og Beukeboom røg ned på isen. Kristian Jensen vendte rundt og gik tilbage til Beukeboom, men inden han fik fat i ham, blev han skubbet i ryggen af Lucas Bjerre Rasmussen.

Kristian Jensen tog derefter et greb bagfra på Bjerre Rasmussen, der faldt ned på isen, hvor hans hjem røg af i faldet. Her fik han endnu et slag af Kristian Jensen i hovedet og blev slået bevidstløs.

Det skriver Metal Ligaen på sin hjemmeside.

Læs også Vildt langskudsmål da OB tabte til AGF

Kristian Jensen blev hevet væk af Odense-målmand Ewan McCowley samt flere andre Odense-spillere, og Jensen fik en straf på fem minutter. Odense-keeperen fik også matchstraf i situationen for roughing, og den store tumult lagde en dæmper på både publikum og spillere.

Lægen fra Frederikshavn skøjtede på banen og tilså Lucas Bjerre Rasmussen, der til sidst måtte køres væk liggende på en båre. Man kunne dog se, at Lucas Bjerre Rasmussen bevægede sig igen.

Er til observation på sygehuset

Metal Ligaen skriver videre på sin hjemmeside, at de har været i kontakt med Odense Bulldogs’ træner, Pelle Svensson, der fortæller, at Lucas Bjerre Rasmussen er blevet indlagt på sygehuset i Hjørring, hvor han er til observation.

- Meldingen lyder foreløbig på en kraftig hjernerystelse, og Lucas skal CT-scannes i nat eller i morgen (lørdag, red.), siger Odense-træneren til hjemmesiden.

TV 2 SPORT har mandag morgen været i kontakt med Odense Bulldogs sportschef, Henrik Benjaminsen, samt klubbens cheftræner, Pelle Svensson.

Læs også Første kvinde i ligaen: Odense Bulldogs får ny direktør

Cheftræneren bekræfter, at yderligere undersøgelser har vist en kraftig hjernerystelse samt en mindre fraktur i ansigtet, men der er ingen indre blødninger. Han er stadig indlagt til observation.

Der gik adskillige minutter, inden spillet blev optaget, men stemningen hos både spillere og publikum var tydeligt påvirket.

De sidste 15 minutter skulle blot spilles til ende uden de store chancer og sværdslag.

Kampen endte 2-0 til White Hawks, der nu indtager andenpladsen i Metal Ligaen, hvor de har ni point efter fire kampe.