Odense-spillere skriver åbent brev: - En 18-årig knægt kunne have været død

Den hårdeste straf givet til en ishockeyspiller i Danmark i nyere tid er ikke hård nok ifølge Odense Bulldogs-ledelsen samt holdets spillere.

Det meddeler den fynske klub mandag aften i en pressemeddelelse og i et åbent brev fra spillerne. De mener, at Frederikshavn White Hawks-spilleren Kristian Jensens slag mod Lucas Bjerre Rasmussen i fredagens ligakamp er et ”hensynsløst overfald”, og at det burde straffes hårdere end de 17 kampes karantæne, som han er blevet idømt.

Læs også Odense ønsker hårdere straf til Frederikshavn-spiller

- Vi havde håbet, at disciplinærudvalget havde foretaget en strengere vurdering af en hændelse med mange skærpende omstændigheder og tildelt en væsentlig længere straf, skriver de i pressemeddelelsen.

Kort efter pressemeddelelsen udgav spillerne et åbent brev, hvor de gav udtryk for deres bekymring over, at straffen ikke er hårdere. Nedenfor er et uddrag af det åbne brev. Hele brevet kan læses på Odense Bulldogs' hjemmeside.

'Denne hændelse er en af de mest groteske situationer, der nogensinde er set i ishockey, og KJ (Kristian Jensen, red.) viser ikke hensyn til menneskeliv og er absolut respektløs over for sin modstander og hockeyspillet.

At komme med en dom på to måneders karantæne, hvor KJ kun vil gå glip af 17 kampe, er en hån og alt for mild en straf for et overfald, der i værste fald kunne have resulteret i en 18-årig knægts død.

Vi mener, at beslutningen om at suspendere Kristian Jensen i en kort periode på to måneder blev truffet alt for hurtigt uden at anerkende situationens alvor. Selvom det måske er den længste suspension i dansk ishockey, passer det ikke til straffen for en forbrydelse i denne størrelsesorden, som det ses i andre eksempler fra hele verden.'

Herefter giver spillerne eksempler på spillere i både NHL i USA og i Frankrig, hvor straffen har været flere års karantæne for lignende forseelser.

Odense-spiller har bedt om ro

Kristian Jensen har fået 17 kampes karantæne og kommer således først på isen igen til december.

- En straf i denne type sager skal også et klart signal til alle ishockeyspillere, ishockeyforældre, sponsorer, fans, medier og alle, som holder af ishockey, at man i Dansk ishockey ikke accepterer handlinger, der er grænsende til decideret voldelig adfærd på isen, skriver Odense Bulldogs i pressemeddelelsen.

Læs også Bulldogs-spiller slået bevidstløs: Nordjyllands Politi undersøger ishockeyslagsmål

Den 18-årige Odense-spiller Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs og måtte tilbringe natten på sygehuset. Her fik han konstateret en kraftig hjernerystelse, men havde ingen indre blødninger.

Klubben meddeler, at de tager hånd om og passer på den unge spiller. Her fortæller de også, at han har bedt om ro.

De kan ikke selv gøre mere i sagen, men håber, at sagen ”vil blive anket eller tages op af Amatør- og Ordensudvalget, så der kan uddeles en passende straf for den hensynsløse adfærd, som Lucas blev udsat for.”

En fan har efterfølgende politianmeldt Kristian Jensen for slaget, og derfor sidder Nordjyllands Politi nu med sagen.

Efterfølgende har Kristian Jensen været ude at undskylde episoden.

- Alle, som kender mig, ved, at jeg er en rar person, som ikke vil nogen noget ondt. Hændelsen i fredags ved jeg udmærket godt, er uacceptabel og ikke hører hjemme i ishockeysporten, siger han til Frederikshavn White Hawks' hjemmeside.

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Amatør- og Ordensudvalget.