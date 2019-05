Odense uden Mie Højlund i skæbnekamp

Når cheftræner Jan Pytlick skal udfylde Odense Håndbolds holdkort til den anden DM-semifinale mod Herning-Ikast Håndbold, skal han endnu en gang udelade Mie Højlund.

Højlunds tommelfinger er fortsat ikke i stand til at spille håndbold, efter at et ledbånd og noget muskulært i fingeren blev beskadiget i slutspilskampen mod Nykøbing Falster Håndboldklub 10. april.

Læs også Herning-Ikast overrasker Odense i første DM-semifinale

- Mie bliver ikke klar. Det er lidt øv, men sådan er det jo. Det kan vi desværre ikke gøre så meget ved, siger Jan Pytlick til Fyens Stiftstidende.

Foruden den 21-årige playmaker, der blev brugt som højre back før sin skade, er fynboerne uden højrebackerne Mette Tranborg og Maja Jakobsen.

Odense tvunget til sejr

Tranborg rev sit korsbånd i højre knæ over i slutningen af februar, og nordmanden er gravid. Det samme er den brasilianske fløjspiller Jessica Quintino.

Læs også Odense-profil taler om langtidsskade: - Hader at være i denne situation

Odense Håndbold tabte overraskende den første DM-semifinale på hjemmebane 26-28 og kan derfor hverken tåle at spille uafgjort eller tabe i Ikast onsdag aften.

I tilfælde af en fynsk sejr skal semifinaleserien afgøres i en tredje kamp i Odense.

Se den anden DM-semifinale mellem Odense og Herning-Ikast på TV 2 SPORT med optakt fra klokken 20.00.