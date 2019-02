Om to år kan Tour de France tabes over Storebælt

Millioner af cykelentusiaster vil følge vejrudsigterne med stor spænding, inden Tour de France begynder i Danmark i 2021.

Det store spørgsmål er, om det vil blæse over Storebælt den 3. juli, når feltet kører fra Roskilde til Nyborg. Og det er der en høj sandsynlighed for, viser en analyse fra TV 2 Vejret. Spørgsmålet er bare, om det vil blæse nok - og hvilken retning vinden kommer fra.

- Vinden betyder rigtig meget i cykling. Faktisk betyder det efterhånden mere end bjerge, siger løbsdirektør Christian Prudhomme.

Man kan tabe Tour de France på Storebæltsbroen Rolf Sørensen, cykelekspert på TV 2 Sport

Han og mange andre håber, at det vil blæse over Storebælt, så eventuelle udbrud får optimale betingelser for at skabe ravage.

Hvor kommer blæsten fra?

Og det er der som nævnt en god mulighed for, viser en gennemgang af vindforholdene. Anders Brandt fra TV 2 Vejret fortæller:

- Vind fra nordøst, øst og sydøst vil give medvind over broen. Det er der statistisk set 21 procent chance for.

- Rytterne vil have ren sidevind eller side-modvind, ved vindretninger fra nord, nordvest, syd og sydvest. Det er der 55 procent chance for. Heraf er de 18 procent enten vind fra syd eller nord, der giver ren sidevind.

- Der er 22 procent chance for vestenvind, der vil give ren modvind.

- Så mangler der 2 procent i regnskabet. Det er sandsynligheden for, at der vil være helt vindstille.

Her kan podiedrømme ved Tour de France 2021 blive ødelagt af sidevind. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis har set løbet fra alle vinkler. Som rytter, som sportsdirektør, som holdejer og som ekspert på TV 2. Han gør sig også store forhåbninger om turen over Storebælt.

- Jeg tror, jeg gør mig de samme tanker som Christian Prudhomme gør sig. Hvis vinden står rigtigt, så kan det blive et rigtig sjovt og spændende cykelløb. Det ser jeg meget frem til.

- Nu kender jeg ikke ruten i detaljer, og hvordan finalen er, men man skal aldrig underkende Danmark og dens natur i forhold til at køre cykelløb. Vi ved, vejr og vind altid kan spille en faktor, og selvom vi siger, der er fladt i Danmark, kan der også sagtens være kuperet.

Touren kan tabes i Danmark

Ifølge Rolf Sørensen, der er cykelekspert på TV 2 SPORT, vil bekymringerne om vindforholdene skabe en nervøsitet i feltet flere dage inden etapen. Turen fra Roskilde til Nyborg kan nemlig få enorm betydning for Tourens samlede resultat om to år.

- Man kan godt tabe Tour de France på Storebæltsbroen. Det er en lang strækning på 18 kilometer, og hvis der er sidevind, så kan man tabe over et minut eller måske to på den strækning, siger den tidligere cykelrytter.

Han deler holdning med den britiske kommentator Ned Boulting. Storebæltsbroen kan blive ganske afgørende.

- Jeg håber, at det er broen, man husker, da det er unikt, og Touren har ikke haft noget lignende. Det bliver et godt syn. Man kan ikke vinde Tour de France i Danmark, men man kan helt sikkert tabe den.

Ønskeforhold 11 ud af 100 dage

TV 2 Vejrets målinger over vindforholdene på Storebælt er foretaget i 10 meters højde. Østbroen er 65 meter høj, hvorfor det kan blæse op til 40 procent mere i det luftlag.

I sin gennemgang har vindforholdene ved Storebælt har Anders Brandt lagt et snit ved det, man betegner som 'jævn vind' - seks til otte meter peter sekund. På højbroen vil det give en frisk til hård vind, som man vil kalde blæsende. Det er vind af en sådan styrke, at det kan få indflydelse på løbet.

- I juli blæser det normalt med vindhastigheder af den styrke i 21 procent af tiden, fortæller Anders Brandt.

- Deraf blæser det i 11 procent af tiden fra vindretninger, der vil give rytterne sidevind eller side-modvind, og det er sådanne forhold, løbsledelsen håber på at få, når Tour de France kommer til Danmark. Det er disse 11 procent, der er mest interessant i forhold til cykelløbet.

De tre Tour de France-etaper i Danmark køres den 2., 3., og 4. juli 2021.