Pytlick forlænger med Odense - har afvist tilbud fra udlandet

Jan Pytlick og HTH Ligaens suveræne førerhold, Odense Håndbold, er blevet enige om en kontraktforlængelse, så de nu har papirer på hinanden frem til sommeren 2022.

51-årige Pytlicks første og nuværende kontrakt med klubben stod til at udløbe til sommer.

- Det er en sindssygt spændende klub at være i, og klubbens ambitioner hænger godt i tråd med mine egne ambitioner om at ville være de bedste, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

- Med de muligheder klubben har for at tiltrække rigtig dygtige spillere, har jeg slet ikke været i tvivl om, at det skulle jeg være en del af.

Pytlick havde ellers muligheden for endnu en gang at komme til udlandet, men har altså valgt at blive på Fyn.

- Vi har haft en rigtig god dialog i lang tid omkring det her, og jeg har hele tiden haft den gode fornemmelse af, at jeg gerne ville det her, men jeg havde også et par tilbud fra udlandet på hånden i december, siger Pytlick.

- Dem tyggede jeg selvfølgelig lidt på, men jeg kunne godt mærke, at det var Odense, jeg ville, fordi jeg synes simpelthen, at det er så spændende, det klubben har gang i.

Jan Pytlick blev præsenteret som ny Odense-træner 19. januar 2016. Dengang sagde han, at Odense gerne kontinuerligt skulle være med i slutspillet og være med blandt de bedste.

Han overtog cheftrænerposten i Odense-klubben i sommeren 2016 på en treårig kontrakt.

Pytlick har i to omgange stået i spidsen for det danske kvindelandshold. Det gjorde han fra 1998 til 2006 og igen fra 2007 til 2015.