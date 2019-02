Pytlick og Nyegaard uenige om vejen til CL-succes for Odense

Jan Pytlick og Bent Nyegaard ser forskelligt på tingene.

I den hjemlige liga buldrer Odense Håndbold af sted med 21 sejre i 21 kampe, mens fynboerne har det anderledes svært i Champions League.

Odense har blot vundet tre af ni kampe og kæmper en hård kamp med København Håndbold om fjerdepladsen i mellemrunden, der giver adgang til kvartfinalerne.

Alligevel tror cheftræner Jan Pytlick, at stammen på holdet, der består af syv danske landsholdsspillere, i nær fremtid kan spille Odense op blandt de bedste i Europa.

- Det er bare hele tiden at lægge på. Erfaring, udvikling og så videre. Så har vi også et hold, der på sigt kan begå sig måske ikke på den allerøverste hylde, men i hvert fald lige under, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

Der skal udenlandsk hjælp til

Men TV 2 SPORTs håndboldekspert deler ikke samme tro.

Ifølge Bent Nyegaard skal der udenlandske stjerner til, som det var tilfældet i Slagelse og Viborg, der nærmest delte Champions League-trofæet mellem sig fra 2004-2010.

- Hvis Odense skal op og nærme sig Final 4 eller top-6 i Europa, er det ikke nok med danske landsholdsspillere. Så skal klubben ud og have fat i et par internationale rigtig dygtige spillere, siger Bent Nyegaard.

Han peger på den hollandske Györ-spiller Nycke Groot, som Jan Pytlick har bekræftet, at Odense har haft en samtale med.

Danske hold tilhører ikke verdenseliten

Men hvad er så forklaringen på, at Odense i denne sæson er så suveræn i den hjemlige turnering, mens resultaterne halter i Europa?

Svaret på det spørgsmål er Pytlick og Nyegaard til gengæld enige om.

- Det er noget andet at spille Europa. Der er i hvert fald en del bedre hold, siger Jan Pytlick.

- Det er, fordi dansk kvindehåndbold i øjeblikket ikke tilhører den absolutte europæiske- eller verdenselite. Og det må man slås med i de kommende år, siger Bent Nyegaard.

I ligaen er Odense snublende tæt på at vinde grundspillet. Fynboerne har et forspring på syv point til Nykøbing Falster med fem runder tilbage.

I Champions League mangler Odense at møde franske Brest på udebane 24. februar, København på hjemmebane 2. marts og Rostov i Rusland 9. marts.