Rasmus Quaade vinder Fyen Rundt med brækket fod

Det kræver noget ganske specielt at vinde et cykelløb, men det kræver lige lidt ekstra at vinde det med en brækket fod.

Det var ikke desto mindre det, den 29-årige Riwal-rytter Rasmus Quaade præsterede lørdag eftermiddag, da han kørte først over stregen i Danmarks ældste cykelløb, Fyen Rundt.

- Det gør da ondt, men lægen sagde, at jeg godt måtte støtte på den. Jeg går ud fra, lægen ved, hvad hun snakker om, og så gælder det jo bare om at køre.

- Det har været et svært år. En ting er at vinde, men at gøre det så overlegent efter en lang dag i udbrud... Jeg har trænet solen sort i juli, så det er virkelig fedt at vide, at jeg faktisk er god.

Udfordret af kraftigt regnvejr

Den meget træning bar frugt, da Danmarks bedste cykelhold søndag alle var til start i den fynske klassiker, der i år strakte sig over 202 kilometer på de fynske landeveje.

Udover det udfordrende fynske terræn skulle rytterne også kæmpe med et heftigt regnvejr.

Det var dog ingen sag for Rasmus Quaade, der efter en lang dag i et større udbrud til sidst fik sat Emil Toudal og kunne køre alene i mål. Alt sammen med en brækket fod.

- Når jeg endelig vinder, plejer det at være nogle gode sejre. Det er egentlig meget hyggeligt at køre i regnen, og så kørte jeg bare fra dem til sidst, siger han.

Verdens tredjeældste cykelløb

Rasmus Quaade vandt med 28 sekunder ned til Nicklas Amdi Pedersen og Mattias Skjelmose, der snuppede den sidste plads på podiet.

Fyen Rundt er verdens tredjeældste cykelløb. Det var den 109. udgave af det danske cykelløb.

Det ældste cykelløb i verden er den belgiske klassiker Liege-Bastogne-Liege.