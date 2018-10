Reglerne skal ses igennem efter ’fejlagtig’ brug af video

Traditionsopgøret mellem GOG og KIF Kolding endte lørdag 23-23 efter en dramatisk afgørelse.

I sidste sekund fik KIF Kolding tildelt et straffekast. Det blev dog annulleret, efter dommerne havde brugt video for at undersøge, om tiden var udløbet, inden straffekastet blev begået.

Niclas Kirkeløkke scorede fire gange mod KIF Kolding.

Men det nuværende regelsæt tillader ikke, at dommerne bruger video for at se, om tiden er gået eller ej, når der ikke er mål i den givne situation. Det fortæller dommerobservatør i DHF, Jørn Møller Nielsen, til TV 2 SPORT.

- Jeg mener, det er en fejlagtig brug af video proof.

- Der er ikke nogen uklarheder i regelsættet. Det er en smutter. Der er ni punkter, de skal kunne udenad, samtidig med de skal kunne alle spilregler. Så sker der en smutter, og det sker der så her, siger han.

En af kampens dommere var da også en smule i tvivl, om de måtte bruge video i situationen.

- Vi vil umiddelbart sige, at når det er en situation i forhold til, om tiden er gået eller ej, har vi valgt at tage video proof på det her. Men det skal vi selvfølgelig evaluere på i forhold til brugen af video proof, forklarede dommer Jesper Kirkholm efter kampen.

Et hul i reglerne

Det er første sæson, hvor der bliver brugt video i dansk håndbold. Lige nu er det tilladt for dommerne at anvende video i ni tilfælde (se dem nederst i artiklen).

Men ifølge TV 2 SPORTs håndboldekspert Daniel Svensson bør DHF overveje at ændre reglerne på området.

- Det her (situationen fra kampen mellem GOG og KIF Kolding, red.) er et tydeligt eksempel på, at der er et hul i reglerne. Det vil være bedre for alle, hvis det bliver tilføjet til reglerne, at dommerne må se video igennem, selvom der ikke bliver scoret i situationen.

- Det vil gøre arbejdet nemmere for dommerne, som man jo kan sige, der i forvejen er pressede nok i nogle situationer, vurderer Daniel Svensson.

Mandag mødes Jørn Møller Nielsen med dommerne, hvor de skal evaluere på brugen af video.

- Vi skal have en drøftelse med de forskellige parter, om det er smart for eksempel at indføre et tiende punkt, der siger: I kampafgørende situationer inden for de sidste 30 sekunder kan man bruge video proof.

- Det synes jeg jo, der er en fair udvikling af det, for det, vi ønsker, er en fair afgørelse, siger Jørn Møller Nielsen.

Indtil videre kan dommerne kun bruge video, når kampene bliver TV-transmitteret. Dommerne må anvende video i ni konkrete tilfælde:

1. Mål eller ikke mål - afgørelse om, hvorvidt bolden har krydset mållinjen helt.*

2. Mål eller ikke mål - afgørelse om, hvorvidt tiden er udløbet, inden bolden har krydset mållinjen helt.

3. Alvorlige eller usportslige aktioner uden for dommernes synsvinkel, og uden bolden er i nærheden.

4. I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvilken spiller der skal straffes med en diskvalifikation.

5. I tilfælde af konfrontationer, der involverer mere end to spillere

6. I tilfælde af fejlagtig udskiftning eller overtallig spiller på banen, der ikke tydeligt er identificeret fra dommerbordet.

7. I de tilfælde, hvor dommerne er i tvivl om, hvorvidt en diskvalifikation skal henføres under regel 8.5 eller regel 8.6 (rødt eller blåt kort)

8. I tilfælde af aktioner, der kan henføres under regel 8.10c eller 8.10d, og hvor dommerne er i tvivl om afgørelsen (ved hændelser i kampens sidste 30 sekunder)

9. I de tilfælde, hvor dommerne er i tvivl om, hvorvidt der er sket en forseelse, der skal straffes progressivt, eller der er tale om en spiller, der ved brug af skuespil forsøger at vildlede dommerne.

*(Når vurderingen af mål eller ikke mål kræver brugen af videoteknologi, vil der være en udvidet deadline indtil næste skifte af boldbesiddelse for at underkende et mål, som jf. regel 9:2 normalt kun er muligt, indtil opgiverkastet er udført)