Riis hylder ’genial’ fynbo: - Det er verdensklasse

Søren Kragh Andersen fra Strib imponerede, da han lancerede Tom Dumoulins angreb på 11. etape af cykelløbet Tour de France.

Der var dansk islæt i morgenudbruddet på Tourens anden bjergetape, hvor Søren Kragh Andersen var sendt ud som forpost for sin kaptajn på Sunweb, Tom Dumoulin.

Den knægt bliver mega god Bjarne Riis om Søren Kragh

På toppen af dagens tredje bjerg, Cormet de Roselend, skulle holdets plan stå sin prøve. Den 23-årige dansker lod sig indhente af kaptajnen og sammen stak de afsted fra favoritgruppen i fuld fart på nedkørslen.

- Ej, hvor er han en game changer, Søren Kragh. Når han får besked på noget, så gør han det. Så smadrer han de andre, lød Rolf Sørensens spontane reaktion i kommentatorboksen, og Bjarne Riis var lige så begejstret:

- Han kører formidabelt stærkt lige nu. Det er verdensklasse.

Danskerens kørsel var umiddelbart imponerende, men skal man tro Søren Kragh selv, var han ikke på toppen efter at have siddet i udbrud.

- Jeg led hele dagen igen og synes ikke, jeg havde gode ben. Men jeg formår alligevel at time det. Det handler selvfølgelig også om held, men jeg kæmper og kæmper, og det bar frugt, da jeg hjalp Tom på nedkørslen fra Roselend, siger han til TV 2 SPORT.

Kørte på sin intuition

Netop nedkørslen fra Cormet de Roselend er ikke ukendt for Søren Kragh Andersen.

- Tom følte sig godt kørende igen i dag, og vi har været på træningslejr for at træne den nedkørsel flere gange. Det var fedt at få lov at fyre den af nedad.

Men selvom angrebet udadtil så indøvet ud, var det bestemt ikke planlagt ned til mindste detalje.

- Angrebet var improviseret, og vi kørte på vores intuition, fortæller Tom Dumoulin til Team Sunwebs hjemmeside.

- Søren var i udbruddet, og han er gal på nedkørsler. Jeg bad ham køre frem og træde til uden at tage risici, og pludselig fik vi et hul.

Kaptajnen var glad for danskerens indsats såvel som sin egen.

- Han gjorde et fantastisk stykke arbejde. Hele holdet var gode. Jeg havde mange ryttere omkring mig hele dagen, hvilket var skønt.

- Jeg vil fortsætte med at gøre mit bedste hver dag. I dag havde jeg en god dag, og måske betaler jeg for det i morgen, men jeg er glad for dagen i dag.

Helt vildt

Bjarne Riis kunne lide, hvad han så, da Søren Kragh Andersen og Tom Dumoulin angreb nedad.

- Han fører vildt ned over en nedkørsel. Det kræver mod, og det kræver rutine, vurderer den tidligere Tour de France-vinder, der ikke var færdig med at rose den talentfulde Sunweb-rytter.

- At så ung og så uerfaren en rytter gør sådan nogle ting, som kun bundrutinerede ryttere ellers gør. At han allerede i så ung en alder opfatter en strategi og udfører den, synes jeg, er genialt.

Søren Kragh overtog løbets hvide ungdomstrøje, men måtte afgive den, da han tabte tid på bjergetapen til Le Grand Bornan. Men det har tilsyneladende ikke taget modet fra den unge dansker, der var en stor hjælp for sin holdkaptajn på 11. etape.

- Efter nedkørslen kører han Dumoulin ind på bjerget og sidder så længe, som han gør. Han timer sig selv og fyrer den ikke bare af på 500 meter. Tværtimod kører han i det rigtige tempo for Dumoulin så længe, han kan. Det er genialt, at sådan en ung mand har fattet det. Den knægt bliver mega god, spår Bjarne Riis.

Selv var den fynske Sunweb-hjælper ikke helt tilfreds.

- Jeg gerne ville have ført lidt længere. Men der var bare ikke mere i benene til sidst, indrømmer Søren Kragh, der var imponeret over Tom Dumoulin, som blev nummer to på etapen og kørte sig op på løbets tredjeplads.

- Det er helt vildt, at han har benene til at følge det til dørs. Det, synes jeg, er sejt.

Tordag er der endnu en mulighed for at avancere i klassementet, når Tour-feltet skal køre 177,5 bjergrige kilometer med afslutning på Alpe d'Huez.

