Så kom konflikten også til badminton – Axelsen er stridens kerne

Dennis Bostrup kommenterer badminton på TV 2 SPORT. Her skriver han om konflikten i dansk badminton, der trækker tråde til fodboldens konflikt.

Den har ulmet i årevis. Nu blusser den for alvor op – og denne gang synkront med fodboldlandsholdets konflikt. Lad mig sige det med det samme: Jeg forstår ikke de danske fodboldspillere. De tjener rigtig mange penge hos deres arbejdsgivere; klubberne. For mig er det en ære at repræsentere sit land, og det havde jeg gjort gratis, hvis jeg nogensinde havde været god nok.

Helt så enkelt er det ikke i badminton. De danske badmintonspillere har ikke en klub, hvor de hæver milliongager. De skal først og fremmest tjene deres penge på personlige sponsorater. Og det er klart, at en sponsor ikke er villig til at give så meget, hvis de kan se, at du stiller op i konkurrentens tøj, når du repræsenterer Danmark.

Omvendt så træner spillerne det meste af tiden på forbundstræningen med dygtige trænere, massører, sportschef og så videre. Alt sammen betalt af netop Badminton Danmark. Det er klart, at de skal tjene de penge et andet sted. Og det gør de blandt andet ved at sælge et sponsorat, når spillerne stiller op for Danmark.

Sagen her adskiller sig også fra fodboldkonflikten på den måde, at spillerne internt er uenige. Ifølge mine oplysninger får hver enkelt spiller cirka 30.000 kroner i gennemsnit for at stille op i ”forbundets tøj”. Det vil sige, de her afgiver deres kommercielle rettigheder til Badminton Danmark. For mange af spillerne er det en god check at tage med, og derfor siger de ja tak. For de bedre lønnede spillere er det slet ikke nok til at kompensere for, hvad de måske mister hos deres primære og private sponsor. Derfor vil nogen sige ja tak, mens andre smider en finger til forbundet.

Sker det, så har vi for alvor balladen. For så udelukker Badminton Danmark spillerne fra træningen. De spillere vil så forsøge at stable deres egen træning på benene rundt omkring i Danmark og i verden - akkurat som tennisspillerne gør. Problemet med det fremover er, at vi på den måde fjerner det, der har gjort dansk badminton konkurrencedygtigt mod de store asiatiske nationer. Hvis ikke de bedste spillere er i Brøndby og træner sammen og giver deres viden og evne videre til de næste unge, så kan jeg være bange for, at fødekæden dør, og dansk badminton mister deres høje status på verdensplan.

Axelsen er stridens kerne

Et andet problem, hvis konflikten kommer, er, at de spillere, der træder ud, fremover ikke vil blive udtaget til VM, OL, EM, EM for hold og VM for hold. OL kan diskuteres, da DIF her har en sidste finger med i spillet og kan gennemtrumfe en spillers deltagelse, selvom han ikke er udtaget af Badminton Danmark. Det ville godt nok være godt og grundigt træls at nå derud, for der er ingen tvivl om, at Viktor Axelsen er hovedpunktet i denne konflikt. Den tidligere danske verdensmester har længe været utilfreds med lige netop dette punkt, og han er selvfølgelig også den klart mest interessante frontfigur for Badminton Danmarks sponsorer.

I Korea har der lige været en lang sag, der ligner den danske en smule. Her var der en flok meget dygtige herredoublespillere, der ikke ville finde sig i, at forbundet skulle diktere deres sponsorer. Det skal siges, at forbundet her ville bestemme, hvad spillerne skulle have på hele sæsonen og ikke kun, når de repræsenterede landet. Spillerne i Korea skred. De ville ikke finde sig i det. Forbundet forbød dem så at spille nogle turneringer overhovedet. Det anlagde spillerne en retssag imod. Og den vandt de. Så nu bestemmer spillerne i Korea selv frit, og de er lige begyndt at spille internationalt igen, hvilket i øvrigt betød, at verdensstjernen Lee Yong Dae vandt comeback-turneringen i Spain Masters ganske suverænt. Men de seneste år, hvor spillerne har været i konflikt med forbundet, har Korea ikke været konkurrencedygtige overhovedet i herredouble. Det har kostet sejre, men det har givet en grund til at tale om et koreansk forår og et mere frit forhold for spillerne.

Som jeg startede med at skrive, så kan jeg godt se sagen i Danmark fra begge sider. Spillerne får træning og ressourcer fra Badminton Danmark. Forbundet bruger så spillerne til at tjene penge ind igen. Jeg har imidlertid også lagt mærke til, at Badminton Danmark, i mine øjne, de sidste år har opført sig lidt bisset over for spillerne på dette punkt. Jeg så eksempelvis godt de store plakater med blandt andre Viktor Axelsen i Victor-tøj, landsholdets sponsor, ved Denmark Open sidste år, selvom han er sponsoreret af Yonex og ikke er forpligtet til at spille i Victor-tøj ved denne turnering. Det, synes jeg, var at gå over grænsen, og det har formentligt været medvirkende til, at denne konflikt nu snart bryder ud for alvor.

Jeg har ikke et bud på, hvad løsningen er, men jeg håber for dansk badminton, at de finder en løsning, som alle kan acceptere. For i mine øjne skal vi køre videre med den fælles forbundstræning, som vi har nu, og hvor spillerne giver videre til de næste, hvis dansk badminton stadig skal bestå om ti år.