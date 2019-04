Morten Andersen forklarer: Sådan er Froholdts vej til spilletid i NFL

Lørdag blev Hjalte Froholdt den blot anden dansker i NFL-historien til at blive valgt i draften. De forsvarende mestre fra New England Patriots valgte danskeren i fjerde runde.

Og det er en stor præstation, som vækker glæde i Danmark.

- Det kan ikke blive større, siger Claus Elming, der er NFL-ekspert og ejer af mediet gulklud.dk.

Læs også Hjalte Froholdt skriver historie: Draftet til NFL som anden dansker nogensinde

- Der er en minimal chance for at ende med at spille professionelt, når du starter til amerikansk fodbold. Hjalte startede ikke en gang med at spille i USA, men derimod i Svendborg og ender med at komme til Patriots. Det er da en eventyrhistorie, som en anden meget kendt fynbo ikke kunne have skrevet bedre, siger han med henvisning til H.C. Andersen.

I 1982 blev Morten Andersen den første dansker, der blev valgt i NFL-draften. Her tog New Orleans Saints ham i fjerde runde – den samme runde Froholdt blev valgt i.

Andersen, der er indlemmet i NFL's Hall of Fame for sin glorværdige karriere som kicker i ligaen, glæder sig også over, at 22-årige Froholdt nu er på hold hos de forsvarende NFL-mestre.

DET SIGER EKSPERTER OM VALGET AF FROHOLDT Chris Trepasso, CBS: - Det her er virkelig et klassisk Patriots-valg. Han er en undervurderet og erfaren atlet, der tilføjer dybde på den offensive linje. Danskeren har et godt fodarbejde. Mike Reiss, ESPN: - Patriots havde et godt kendskab til Froholdt, fordi han spillede under Bret Bielema i Arkansas. Bielema er nu på andet år ansat i New England Patriots. Valget af Froholdt vil intensivere kampen om de startende pladser på den offensive linje, hvor flere af de nuværende starteres kontrakter også udløber efter den kommende sæson. Se mere

- Det er utroligt flot af Hjalte. Der er gået over 30 år imellem, at vi to danskere blev draftet. Det er for lang tid, synes jeg. Det er dejligt at se, at der er en dansk spiller, der får den mulighed og chance, han har gjort sig fortjent til.

- Han er landet på et fantastisk hold, og han virker som en super sympatisk fyr, som jeg glæder mig til at følge, siger Morten Andersen til TV 2 SPORT.

Et maraton og ikke en sprint

Froholdt spiller på den offensive linje, og får han spilletid for Patriots, bliver hans job at beskytte én af NFL-historiens bedste spillere i quaterback Tom Brady.

Men vejen til spilletid bliver ikke nem. Froholdt skal igennem en længere proces, der indeholder hårdt arbejde og kampen om at undgå at være blandt de spillere, som Patriots skærer fra, når holdet skal sammensættes.

Læs også Se den rørende video: Her får Hjalte Froholdt opkaldet fra Patriots

- Man gør sig fortjent til det, man får i ligaen. Det er et maraton og ikke en sprint. Man skal gøre sit bedste for at blive i ligaen, for der er masser af kandidater på sidelinjen til at overtage dit job, siger Morten Andersen.

Hvis Froholdt vil beholde sin plads på Patriots’ hold, er det vigtigt, at han bevarer sit mentale fokus. Det er nemlig her, at offensive linjemænd har størst udfordringer, mener Morten Andersen.

SÅDAN FORBLIVER FROHOLDT HOS PATRIOTS NFL-holdene må på nuværende tidspunkt have 90 mand på holdet. Når sæsonen starter skal det tal være på 53. Alle holdene har flere muligheder for at se sine spillere an, inden sæsonen starter. 3.-6./10.-13. maj: Klubberne holder en træningslejr for sine valgte spillere i draften. Det er kun førsteårsspillere, der må deltage. Midt-juli: Training camp starter. Her er alle spillerne på holdet samlet. Undervejs bliver spillere fyret fra holdet. 31. august: Klubberne skal skære sit hold ned til 53 spillere. 5. september: Sæsonen starter. Kilde: operations.nfl.com Se mere

- Selvom trænerne ved, at du fysisk er på toppen, så kan de godt komme efter dig, hvis du mentalt ikke har gjort dit arbejde, og at du ikke er fokuseret og koncentreret. Men sådan har det også været for ham i college, så jeg er slet ikke i tvivl om, at han nok skal opnå det, han vil, siger Morten Andersen.

Kan blive en superstjerne

Hjalte Froholdt er draftet i fjerde runde ud af syv mulige, og det er et signal fra Patriots om, at de forventer, at han kan bidrage til holdets succes.

Men der er samtidig ikke forventninger om, at han skal være startende spiller fra første dag.

Det kan han blive – og det er der gode chancer for hos netop New England Patriots, siger Claus Elming.

Læs også Patriots om NFL-dansker: Han er klog og har en god størrelse

- Patriots bruger ikke et fjerderundevalg på ham og smider ham på porten med det samme. Holdet formår at forme spillere og gøre dem til superstjerner. Hjalte kunne ikke komme i en bedre position end at blive trænet af Patriots’ trænerstab, siger Claus Elming.

Om han en dag ender med den største hæder i NFL – nemlig at blive optaget i NFLs Hall of Fame som Morten Andersen – er alt for tidligt at spå om.

I stedet vil Morten Andersen glæde sig over, at der nu igen er en draftet dansker i NFL.

- Vi skal fokusere på, hvor lang tid han kan få en karriere i NFL. Lad os fejre, at han nu får chancen for at få lov til at spille i ligaen, siger Morten Andersen.