Søren Kragh vinder Paris-Tours

24-årige Søren Kragh Andersen leverede søndag et kæmpe resultat, da han vandt det traditionsrige franske løb Paris-Tours, hvor han sidste år blev nummer to.

Den fynske Sunweb-rytter kom afsted i et udbrud med 35 kilometer til mål, hvor han fik selskab af Quick-Step Floors-rytteren Niki Terpstra og Benoit Cosnefroy fra AG2R La Mondiale.

Ti kilometer fra mål kørte Kragh Andersen fra Terpstra og Cosnefroy, og danskeren fik omgående hul til de to konkurrenter.

Terpstra og Cosnefroy forsøgte at få et samarbejde i gang for at hente danskeren, men med cirka syv kilometer tilbage så det ud til, de begge gav op.

Søren Kragh Andersen etablerede et forspring på lidt over 20 sekunder, og derfor kunne danskeren til sidst køre alene over målstregen.

Sidste års nummer tre, Terpstra, blev nummer to, mens Cosnefroy blev nummer tre.

