Stine Jørgensen ude med skade

De danske vicemestre fra Odense Håndbold er svækket inden tirsdag aftens ligakamp mod TTH Holstebro.

Når første fløjt lyder i Gråkjær Arena, bliver det nemlig efter alt at dømme uden holdets store profil, Danmarks landsholdsanfører Stine Jørgensen, som døjer med en skade.

Vi undersøger hende i øjeblikket, og som det ser ud lige nu, spiller hun ikke i aften Jan Pytlick, Odense Håndbolds cheftræner

- Vi undersøger hende i øjeblikket, og som det ser ud lige nu, spiller hun ikke i aften. Og så må vi tage den derfra, siger Odense Håndbolds cheftræner, Jan Pytlick, til TV 2 SPORT.

Den rutinerede træner, der er i gang med at forberede sig til aftenens kamp, ville ikke komme nærmere ind på, hvor længe klubben forventer, at Jørgensen må sidde ude.

Fynboerne er i gang med sæsonens tætpakkede program, hvor de i weekenden spillede Champions League-kamp mod Metz, og her missede Jørgensen den afgørende del af kampen, som endte 19-19. Med omkring 11 minutter tilbage satte hun sig ud på Odenses bænk, hvor hun modtog behandling, og så ikke banen igen.

På bænken kunne man se, at hun blev tilset i højre knæ, som blev bundet ind. Hun rejste sig op og vrikkede med højre ben for at se, om hun kunne vende tilbage på banen. Dette kunne hun ikke.

Til trods for, at hun ikke var med i sidste del af kampen, blev landsholdsanføreren med sine seks scoringer kampens topscorer.

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få en status fra Stine Jørgensen selv.

Odense Håndbold og TTH Holstebro spiller tirsdag aften klokken 19. Vicemestrene sidder tungt på ligaens førsteplads efter otte kampe med lige så mange sejre.