Store EM-forventninger til Danmark og 'den bedste træner'

Når Danmark på lørdag tager hul på EM i Kroatien, bliver det med den bedste træner på sidelinjen, mener den tidligere landstræner Ulrik Wilbek.

Forventningerne er store, når Danmark åbner EM mod Ungarn lørdag den 13. januar.

Landstræner Nikolaj Jacobsen, der for første gang skal stå i spidsen for de danske håndboldherrer ved en slutrunde, har på forhånd meldt ud, at målet er at være blandt de fire bedste hold og spille med om medaljer.

Han kan det hele nu, og derfor skal han ikke have gode råd Ulrik Wilbek

Bestemt ikke et urealistisk scenarie mener den tidligere danske landstræner Ulrik Wilbek, der er optimistisk i forhold til Nikolaj Jacobsens målsætning.

- Det ser godt ud, og Danmark har helt klart det bredeste hold. Jeg synes også, de har den bedste træner. Jeg er meget forventningsfuld og glæder mig til at følge med, siger Ulrik Wilbek til TV 2 SPORT.

Nikolaj Jacobsen har været landstræner siden marts, hvor det hidtil er blevet til seks sejre, én uafgjort og ét nederlag. Udover jobbet som landstræner står Jacobsen også i spidsen for Rhein-Neckar Löwen i den tyske Bundesliga, og det har været med stor succes.

- Nikolaj er så dygtig, og han er for tredje år i træk ved at føre Rhein-Neckar frem til en Bundesliga-titel. Han kan det hele nu, og derfor skal han ikke have gode råd, siger Ulrik Wilbek.

Ved VM for et år siden måtte Danmark forlade slutrunden i Frankrig allerede efter ottendedelsfinalen, da holdet tabte til Ungarn. Men det kommer ikke til at ske i år, eftersom europamesterskaberne er skruet sammen på en anden måde.

Ved EM er der først knald-eller-fald-kampe i semifinalen, da holdene efter gruppespillet skal spille mellemrunde. Og det er til Danmarks fordel, mener Ulrik Wilbek.

- Der er stor forskel på at være til VM og EM. Det, der er med VM, det er, at man kan tabe én kamp, og så er man ude. Ved EM er det en mere fair turnering, fordi det er dem, der har flest point til sidst, der vinder, og så kan man tillade sig at tabe en kamp undervejs. Jeg tror, det kommer til at være til Danmarks fordel.

Ved EM i Kroatien er Danmark i pulje med Ungarn, Tjekkiet og Spanien.

