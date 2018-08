Stregspiller fra Odense Håndbold gravid igen

Susan Thorsgaard nåede kun at være tilbage i Odense Håndbold i få måneder. Nu venter hun sit andet barn og er sygemeldt.

Hun er offentligt blevet degraderet til fjerdevalg på stregen og er ikke med på holdfotoet til den nye sæson, men officielt er Susan Thorsgaard stadig en del af Odense Håndbold.

Den tidligere mangeårige landsholdsspiller kommer dog med sikkerhed ikke på banen foreløbig. Thorsgaard, der sidste år blev mor for første gang, venter nemlig sit andet barn.

- Hun er sygemeldt, fordi hun er gravid igen, siger Odense Håndbolds direktør Lars Peter Hermansen.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Susan Thorsgaard, der bekræfter, at hun er gravid og venter sit andet barn i slutningen af året. Hun har ikke reageret på en forespørgsel om et interview.

Ikke en del af klubbens planer

Susan Thorsgaard kom til Odense Håndbold fra det daværende FC Midtjylland i sommeren 2016. I januar 2017 meldte klubben ud, at den tidligere landsholdsstreg var gravid med sit første barn, og siden har Susan Thorsgaard ikke spillet en kamp for Odense i håndboldligaen.

Da hun i slutningen af sidste sæson vendte tilbage fra orlov, havde Odense Håndbold allerede meddelt hende, at hun var fri til at finde sig en anden klub. Odense-træner Jan Pytlick slog samtidig fast, at den tidligere landsholdsspiller ikke indgår i hans planer og ville blive fjerdevalg som stregspiller i den kommende sæson, hvis hun valgte at blive i Odense.

Forsøgte at ophæve

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger har parterne hen over sommeren forsøgt at blive enige om betingelserne for at ophæve kontrakten, der gælder frem til næste sommer. Det lykkedes ikke. Efterfølgende meddelte Susan Thorsgaard klubben, at hun er gravid og er nu sygemeldt.

Odense-træner Jan Pytlick har tidligere være kritisk over for spillere, der vælger at blive gravide uden at informere klubben på forhånd. I marts 2017, hvor Odense måtte undvære tre spillere - heriblandt Susan Thorsgaard - på grund af graviditet, beskyldte Håndbold Spiller Foreningen Jan Pytlick for at have meddelt sin spillertrup, at det ikke var ’velanset og acceptabelt’ at blive gravid.

Det afviste Jan Pytlick, at han nogensinde har sagt. Men han erkendte, at han var irriteret over timingen i graviditeterne.

Læs også Pytlick må undvære gravid Thorsgaard resten af sæsonen

Kvinders ret

En klub skal betale en spiller løn under graviditet og får ikke noget ud af spilleren på banen, selv om hendes løn tæller med i den lønsum, som alle klubber skal indberette til Dansk Håndbold Håndbold. En klubs tilladte lønsum er begrænset af, hvor god klubbens økonomi er, og derfor kan klubber ikke nødvendigvis hente en erstatning ind, hvis en spiller bliver gravid.

- Jeg har intet imod, at spillere bliver gravide. Det er en kvindes ret. Det, der har været irriterende, er, at vi har lavet en aftale med en spiller på tre år. Efter tre måneder er spilleren så gravid, og sådan har det egentlig været med de tre graviditeter, vi har i øjeblikket.

- Det synes jeg ikke er i orden. Altså at man ikke får en ærlig snak om, hvordan det ser ud på den lange bane – om man kunne forestille sig, at spillerne blev gravide, sagde Jan Pytlick dengang til TV 2 SPORT.

TV 2 SPORT har været i kontakt med Jan Pytlick, men han ønsker i dag ikke at kommentere på Susan Thorsgaards nye graviditet og henviser til klubbens direktør Lars Peter Hermansen.

- Vi ønsker tillykke til Susan Thorsgaard med de lykkelige omstændigheder, og ellers bruger vi al vores fokus og energi på den dygtige spillertrup, vi har til rådighed, og på den spændende sæson, der venter forude, siger Lars Peter Hermansen til TV 2 SPORT.

Odense Håndbold indleder den nye håndboldsæson onsdag aften ude mod Randers HK.