- Superfedt at være tilbage, siger Reinhardt efter storkamp

Althea Reinhardt har spillet sig i storform på det helt rigtige tidspunkt.

Efter først en hovedskade og senere en fibersprængning i baglåret spillede landsholdsmålmanden alle 60 minutter, da Odense slog TTH Holstebro 29-19 tirsdag aften.

- Jeg er rigtig glad. Det er superfedt at være tilbage, og det er superfedt at vinde så overbevisende, siger Reinhardt til TV 2 SPORT.

Læs også Odense klar til semifinalen efter storsejr

Landsholdsmålmanden præsterede hele 20 redninger på 36 afslutninger. Det giver en redningsprocent på 56, og dermed spillede hun en stor rolle i sejren, der sikrede Odense en plads i årets DM-semifinaler.

- Det var dejligt at få en hel kamp og komme i gang igen. Nu har jeg lige været ude med hovedet, og så fik jeg en lille fibersprængning i baglåret, så det var faktisk bare fedt at være 100 procent klar i målet.

Vigtigt inden semifinalerne

På Odensebænken er der også glæde over Althea Reinhardts flotte kamp mod TTH. Især med henblik på de kommende semifinaler er træner Jan Pytlick tilfreds med, at Reinhardt er ’steppet op’.

- Hun har været nede i en bølgedal, og hun har næsten ikke trænet i en måned, så det er rart at se hende tilbage. Nu begynder vi at nærme os semifinalerne, og der er det bare vigtigt, at alle stepper op, lyder det fra Jan Pytlick.

Tirsdagens sejr betyder, at Odense vinder slutspilspulje 1. København og Nykøbing Falster kæmper om den sidste semifinaleplads i gruppen.

Kvindernes slutspil afgøres mandag den 22. april. Se sendeplanen her.