Svinestreg kan ende med fængselsstraf, vurderer professor

Nordjyllands Politi er i øjeblikket i gang med at undersøge et voldsomt knytnæveslag i fredagens Metal Ligaen-kamp mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs.

Slaget tildelte Frederikshavns Kristian Jensen Odenses Lucas Bjerre Rasmussen, og førstnævnte risikerer nu, at der kommer en straffesag ud af det, selvom det skete i forbindelse med en ishockeykamp.

- Tildeling af knubs i forbindelse med idrætsudøvelse er straffri, hvis man holder sig inden for de rammer, som er sædvanlige i den pågældende idrætsgren. Hvis en sportsudøver klart overskrider grænserne, bedømmes forholdet efter straffelovens almindelige voldsbestemmelser, siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard til TV 2 SPORT.

Spørger man Disciplinærudvalget for Metal Ligaen, er der tale om en episode uden fortilfælde, som ikke har noget med ishockey at gøre.

Derfor tildelte de søndag Kristian Jensen en karantæne på 17 kampe, som er den hårdeste straf i nyere tid. Straffen begrundede de med flere punkter heriblandt nedenstående:

’Handlingen er i sin helhed et udtryk for mangel på respekt for sine direkte modspillere, har intet med sport at gøre og sætter ishockeysporten i miskredit.’

Sammenholder man det med professor i strafferet Jørn Vestergaards citat ovenfor, står man tilbage med en sag, der kan udvikle sig til en straffesag.

- Men hvis volden går langt ud over, hvad der er sædvanligt i en kropssport, kan der godt komme en straffesag ud af det, uddyber Jørn Vestergaard.

Beslutter Nordjyllands Politi sig for at åbne en straffesag, er strafferammen for paragraffen for simpel vold, § 244, fængselsstraf i op til tre år, men vil typisk ligge på 30 til 60 dage ifølge Hviid Advokater.

Spiller undskylder

Den 18-årige Odense-spiller Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs og måtte tilbringe natten på sygehuset. Her fik han konstateret en kraftig hjernerystelse, men havde ingen indre blødninger.

Efterfølgende har Kristian Jensen været ude at undskylde episoden.

- Alle, som kender mig, ved, at jeg er en rar person, som ikke vil nogen noget ondt. Hændelsen i fredags ved jeg udmærket godt, er uacceptabel og ikke hører hjemme i ishockeysporten.

- Jeg var meget frustreret i situationen, og alt skete så hurtigt. Jeg opdagede ikke, at hjelmen var røget af Lucas, da jeg gav ham et slag, og jeg nåede ikke at tænke, siger Kristian Jensen på klubbens hjemmeside.

Frederikshavn White Hawks’ direktør, Henrik Andersen, vil ikke kommentere på, at episoden er blevet meldt til politiet.

Med de 17 kampes karantæne er Kristian Jensen først på isen igen til december.

Odense Bulldogs med åbent brev

Ifølge Odense Bulldogs, hvis 18-årige spiller det gik ud over, er straffen til Kristian Jensen slet ikke hård nok. Det skrev de mandag i en pressemeddelelse.

- Vi havde håbet, at disciplinærudvalget havde foretaget en strengere vurdering af en hændelse med mange skærpende omstændigheder og tildelt en væsentlig længere straf.

- En straf i denne type sager skal også sende et klart signal til alle ishockeyspillere, ishockeyforældre, sponsorer, fans, medier og alle, som holder af ishockey, at man i Dansk ishockey ikke accepterer handlinger, der er grænsende til decideret voldelig adfærd på isen.

Klubben meddeler, at de tager hånd om og passer på den unge spiller. Her fortæller de også, at han har bedt om ro.

De kan ikke selv gøre mere i sagen, men håber, at sagen ”vil blive anket eller tages op af Amatør- og Ordensudvalget, så der kan uddeles en passende straf for den hensynsløse adfærd, som Lucas blev udsat for.”

Udover pressemeddelelsen skrev Lucas Bjerre Rasmussens holdkammerater et åbent brev, hvor der blandt andet stod følgende:

’At komme med en dom på to måneders karantæne, hvor KJ (Kristian Jensen, red.) kun vil gå glip af 17 kampe, er en hån og alt for mild en straf for et overfald, der i værste fald kunne have resulteret i en 18-årig knægts død.’

DIF er glade for Disciplinærudvalgets handling

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) har de også fulgt med i sagen fra fredagens ligakamp, og de er tilfredse med måden, sagen er blevet håndteret på.

- Vi synes også, det er en rigtig kedelig sag. Vi synes så også, at der er blevet taget skarpt afstand fra den i ishockeyverdenen, og det er vi selvfølgelig glade for, at man har gjort, siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm.

Han vil ikke kommentere på straffen på 17 kampes karantæne, før det ligger fast, hvorvidt denne bliver appelleret.

Han slår dog fast, at man tager hovedskader i kontaktsport meget alvorligt.

- Man kan roligt sige, at den her sag ikke er verdens bedste PR for kampagnen mod hovedskader, men jeg synes så samtidig, at man også skal passe på med at sige, at der i det her enkeltstående tilfælde skal bål og brand over det hele. Reaktionerne har været skarpe og afstandtagende, og jeg synes, at ishockeysporten reagerer fornuftigt, og derfor har jeg tillid til, at de nok skal håndtere det.

Odense Bulldogs skal på isen igen tirsdag, hvor de møder Herlev Eagles.