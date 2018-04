Tidligere landsholds-streg reduceret til fjerdevalg: Hun må gerne finde en anden klub

Susan Thorsgaard er tilbage i håndboldhallen, efter hun i sommeren 2017 blev mor for første gang. Men den tidligere landsholdsstreg skal ikke forvente spilletid i Odense Håndbold.

Hvis Susan Thorsgaard kan finde en anden klub end Odense Håndbold, er hun velkommen til at skifte.

Sådan lyder meldingen fra Odense-træner Jan Pytlick, som i stedet vil satse på Kathrine Heindahl, Kamilla Kristensen og nyindkøbte Sara Hald.

Vi har egentlig sagt til Susan, at hvis hun kan finde et andet sted at spille, så er hun meget velkommen til det Jan Pytlick, træner, Odense Håndbold

- Det er de tre, som jeg vil arbejde med. Vi har egentlig sagt til Susan, at hvis hun kan finde et andet sted at spille, så er hun meget velkommen til det. Det er ikke sket endnu, og det kan være, at det ikke sker. Og hvis ikke er hun vores fjerdevalg på den position, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

Susan Thorsgaard har spillet 131 landskampe og har tidligere i karrieren tørnet ud for FC Midtjylland. Siden 2016 har hun været på kontrakt i Odense, og den løber til sommeren 2019.

- Vi har lavet en aftale med hende, og den står vi ved. Vi har sagt til hende, at hun gerne må finde noget andet, og hvis ikke må vi leve med det. Så må vi jo stå inde for de ting, vi har skrevet med hende i kontrakten, siger Jan Pytlick.

Passer ikke ind i holdets stil

Odense blander sig i denne sæson for alvor i topstriden, efter de blev nummer to i grundspillet. Allerede med to runder tilbage af slutspillet blev de orangeblusede klar til DM-semifinalen.

Med andre ord lever gulddrømmene i Odense, men her er Susan Thorsgaard ikke udset en rolle.

Det handler om den måde, vi gerne vil spille håndbold på. Der synes jeg måske ikke, at Susan passer 100 procent ind Jan Pytlick, træner, Odense Håndbold

- Det handler om den måde, vi gerne vil spille håndbold på. Der synes jeg måske ikke, at Susan passer 100 procent ind i det. Jeg havde nogle andre tanker, dengang vi lavede kontrakt med hende. Det kunne vi se efter den første del af første sæson, hvor hun var her - der ville vi gerne gøre noget andet, forklarer cheftræneren.

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få en kommentar fra Susan Thorsgaard.