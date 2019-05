Ekspert: Titelløse Odense er under voldsomt pres

Målsætningen var ikke til at tage fejl af inden sæsonen for Odense Håndbold: Alt andet end en DM-finale ville være en skuffelse.

Onsdag mislykkedes de ambitiøse fynboer med at indfri den, da DM-finaledrømmen blev slukket af Herning-Ikast, som kun skulle bruge to ud af de tre mulige semifinaler for at henvise dem til kampen om bronzemedaljerne.

Det er simpelthen ikke godt nok. Det er jeg ret sikker på, at Jan Pytlick og spillerne også godt ved Bent Nyegaard

- Det er et system og en satsning, der er under voldsomt pres, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard om det storsatsende Odense-mandskab.

For tre sæsoner siden ansatte Odense Håndbold den tidligere landstræner Jan Pytlick, og undervejs har der været tilgang af flere prominente landsholdsspillere i form af blandt andre Stine Jørgensen, Trine Østergaard og Mette Tranborg, og tre år senere er pokalskabet fortsat tomt.

- Det er simpelthen ikke godt nok. Det er jeg ret sikker på, at Jan Pytlick og spillerne også godt ved, siger Nyegaard.

I onsdagens returkamp mod Herning-Ikast, hvor Odense skulle forsøge at bevise, at de fortsat var i spil til guldmedaljerne, scorede de kun 17 mål og tabte med 23-17.

Dermed røg sæsonens sidste mulighed for en titel, efter de tidligere tabte pokalfinalen til Nykøbing Falster.

- Det exit, jeg har set her med 17 mål i en afgørende DM-finale, er bare simpelthen ikke godt nok. Det er traumatisk for Odense Håndbold nu, fordi de også havde den store mulighed i pokalfinalen, hvor alt lå til, at de skulle tage den første pokal, siger Bent Nyegaard.

Cheftræner Pytlick godkender sæsonen

Til trods for den missede målsætning er cheftræner Jan Pytlick ikke klar til at kalde sæsonen for dumpet.

I skal spille om bronze. Kan du godkende sæsonen lige nu?

- Det kan jeg. Helt klart. Vi har spillet fantastisk. Vi har været helt suveræne i grundspillet, og jeg synes, vi har spillet rigtig fint i Champions League, siger Jan Pytlick og henviser til turneringen, hvor de røg ud til storholdet Györ i kvartfinalen.

En af forklaringerne på, at det suveræne grundspil, hvor de kun tabte to kampe, ikke blev fulgt til dørs i slutspillet, er ifølge Jan Pytlick skader og træthed.

- Vi må også bare erkende, at med det mandskab, vi har tilbage, og hvor meget vi har slidt på de få folk, vi har tilbage, at så skal der mere til. Selvfølgelig skal de, der er der, steppe mere op, men man er også bare som hold presset på ressourcer, siger han.

To af de mest markante fravær i de afgørende kampe har været Mie Højlund og langtidsskadede Mette Tranborg.

En af verdens bedste håndboldspillere skal sikre titel

Efter kampene om bronzemedaljer mod København – en gentagelse af sidste års DM-finale, som fynboerne tabte – er det tid til at kigge frem mod den kommende sæson. En sæson, der tegner til at blive yderst interessant i Odense.

Her kommer en af verdens bedste håndboldspillere i form af hollandske Nycke Groot til klubben. Den ankomst forventer Bent Nyegaard sig store ting af.

- Der kommer så meget styrke, så meget fantasi og så meget kunnen ind på det, der er i forvejen, at det skal lykkes for Odense Håndbold i den kommende sæson, siger Bent Nyegaard, som er stor fan af det, Groot kan med en harpiksbold:

- Jeg rangerer hende måske endda som den allerbedste i verden, fordi hun kan så mange ting og kommer med alle de kompetencer, som Odense har manglet. Nemlig den der evne til organisering, eksekvering og det at have en tovejsspiller, der virkelig har styr på spillet.

Odense Håndbold skal spille bronzekamp mod København Håndbold den 14. og 17. maj.