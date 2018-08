Torsten Laen bliver sportschef i GOG

Den tidligere håndboldspiller skal fungere som et supplement til det eksisterende team.

Få måneder efter afslutningen på sin spillerkarriere har Torsten Laen fundet et nyt arbejde.

Det bliver fortsat i håndboldverdenen, da han fremover skal være sportschef i GOG. Han har allerede et stort kendskab til klubben, da han spillede i den gule trøje i de sidste to sæsoner.

- Jeg har ganske vist ikke savnet sæsonopstarten, men jeg glæder mig meget til at få en ny dimension med af sporten, hvor jeg nu kommer om på den anden side af bordet, siger Torsten Laen.

Da de sportslige ting allerede er på plads til den kommende sæson, skal han primært være med til at optimere de forskellige ting.

- Det betyder, at jeg skal sparre med trænerteamet, at jeg skal være med til at sikre, at vi har trivsel i truppen, og så skal jeg være Kasper Jørgensens (direktør i GOG, red.) forlængede arm i det administrative arbejde, når det giver mening.

Laen sluttede sin spillerkarriere af med at vinde bronze med den fynske klub i sidste sæson. Her vandt de over Aalborg.

Torsten Laen nåede at spille 145 landskampe for Danmark.

