Tottenham-træner sender en bøn til Christian Eriksen

Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen er en eftertragtet herre.

Han blev topscorer på det danske landshold i både 2017 og 2018, og han er yderst værdifuld for sin klub Tottenham, hvor han også bidrager med vigtige mål og assisterer sine holdkammerater.

Selv om både Juventus og Real Madrid er meldt interesserede i Eriksen, håber Tottenham-manager Mauricio Pochettino, at fynboen bliver i London-klubben.

- Han ved, og vi ved, hvad vi laver. Vi arbejder selvfølgelig hårdt. Klubben arbejder på at tage den bedste beslutning. Christian vil tage den beslutning, der er bedst for ham. Vi er ikke bekymrede, sagde Mauricio Pochettino ifølge Sky Sports på et pressemøde torsdag.

- Jeg foretrækker, at han skriver under på en ny kontrakt og bliver lang tid i Tottenham. Det ville være fantastisk.

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber 30. juni 2020. Vælger han ikke at forlænge med den engelske topklub, er han fri til at forhandle med andre klubber om et år, og så vil Tottenham ikke få en krone for danskeren.

Eriksen spillede 135 minutter for Danmark i de seneste to Nations League-kampe. Det var hans første minutter på landsholdet siden maveskaden, som han pådrog sig i slutningen af september.

For Tottenham har Christian Eriksen knap spillet en halvleg siden skaden. Før ugen med landsholdet sad han på bænken i hele kampen mod Crystal Palace.