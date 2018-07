Tour-dansker har kæmpet med sygdom

Søren Kragh Andersens er ved at komme sig over sin sygdom, der har plaget ham på de seneste etaper.

Det er ikke kun de hårde bjerge i Alperne, som Søren Kragh Andersen har måtte kæmpe med i Tour de France.

I den seneste uge har Sunweb-rytteren døjet med sygdom.

- Jeg har haft lidt snotnæse og ondt i halsen. Noget småinfluenza, men jeg er kommet igennem, og mit helbred er blevet bedre, siger han til TV 2 SPORT.

Det har ellers været svært at se på den 23-årige danskers præstationer. På de første etaper af løbet sikrede han sig ungdomstrøjen. Da han mistede den i Alperne, viste han sig som en af Tom Dumoulins stærkeste hjælperyttere.

Skal sidde med sin kaptajn

På 11. etape lod Søren Kragh Andersen sig falde tilbage og var med til at iscenesætte et angreb sammen med Dumoulin på nedkørslen fra Cormet de Roselend. Præstationen gav ros fra hans kaptajn.

- Angrebet var improviseret, og vi kørte på vores intuition. Søren var i udbruddet, og han er gal på nedkørsler. Jeg bad ham køre frem og træde til uden at tage risici, og pludselig fik vi et hul, fortæller Tom Dumoulin til Team Sunwebs hjemmeside.

Hollænderen ligger nummer tre i klassementet med 1 minut og 50 sekunder op til Geraint Thomas i førertrøjen. Med muligheden for at holdet kan erobre den gule trøje inden Paris, får danskeren ikke mulighed for at kopiere Magnus Corts triumf på 15. etape.

- Jeg vil selvfølgelig også gerne vinde en etape, men det kommer nok ikke til at ske. Jeg har en kaptajn der måske kan vinde Tour de France, så det er så stort, at det bliver min rolle at hjælpe til i det show den kommende uge.

- Så jeg håber, at jeg kan se på, Astana-drengene vinder en etape mere, og så må jeg se, om jeg kan komme tilbage et andet år.

På 16. etape bliver der brug for Søren Kragh Andersens hjælp, når rytterne ankommer til Pyrenæerne.