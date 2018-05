Udmattet Axelsen efter sejr: - Jeg kunne ikke mærke min venstre arm

Fynske Viktor Axelsen gav alt, hvad han havde i VM-kvartfinalen. Det gav både sejr og jubel fra holdkammeraterne.

Viktor Axelsen måtte tage den fysiske reservetank i brug, da han åbnede kvartfinalen ved VM for hold med en dansk sejr.

Med cifrene 21-14, 14-21, 22-20 blev koreanske Son Wan-ho sendt til tælling, og tidspunktet for sejren passede den danske badmintonstjerne perfekt.

Ved matchbolden i tredje sæt var danskeren nemlig helt udkørt.

- Jeg kunne ikke mærke min venstre arm til sidst, da jeg skulle serve. Så jeg tænkte; nu lukker jeg bare øjnene og fyrer en svip afsted, som han så rammer rimelig skidt, og det gjorde han også på den næste, siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT.

Det betød rigtig, rigtig meget for mig. Jeg ville gerne have haft noget mere ud af i går, men i dag fik jeg lov til at spille en super fed kamp. Og det er jeg bare enormt glad for. Viktor Axelsen

Son Wan-ho ligger akkurat under den danske verdensetter på ranglisten, derfor var opgøret også fyldt med lange, hårde dueller, hvor Axelsen blandt andet viste storspil med en mirakuløs returnering med et slag bag om ryggen.

Axelsen endte dog med at kunne juble ud mod holdkammeraterne i rødt og hvidt på sidelinjen. Og jubelscenen talte sit eget sprog:

- Det fortæller også bare hvor meget, der er på spil her til Thomas Cup. Det betyder lige lidt mere, når der sidder en hel flok ude bagved, siger Viktor Axelsen.

Hovedaktøren selv skulle også have styr på nerverne i opgøret afgørende periode. Ved stillingen 19-19 i tredje sæt har danskeren serven – der dog fanges af nettet.

- Nerver og dårlig teknik. En god kombi og så får du en serv, der sidder i bunden af nettet, forklarer danskeren.

Skyldte sine holdkammerater en sejr

I sidste gruppekamp mod Malaysia skulle den danske herresinglespiller i kamp mod Lee Chong Wei. En kamp, der blev betegnet som puljens gruppefinale.

Efter to sæt måtte danskeren dog forlade banen med et trist og frustreret ansigtsudtryk. Derfor havde han også en endnu større iver efter revanche i kvartfinalen.

- Det betød rigtig, rigtig meget for mig. Jeg ville gerne have haft noget mere ud af i går, men i dag fik jeg lov til at spille en super fed kamp. Og det er jeg bare enormt glad for. Også at være tilbage på det her niveau. Det er her, det er rigtig, rigtig sjovt, siger Axelsen.

Det danske landshold skal fredag i aktion mod Japan. Viktor Axelsen lægger ud mod Kento Momota på TV 2 SPORT klokken 13.00.

