- Vi kan stadig nå et højere niveau, siger suveræne Odense-spillere

Odense Håndbold er ubesejret i de seneste 12 ligakampe. Klubben er klar til DM-semifinalen, selvom der stadig er to opgør tilbage i slutspillet.

Kun det ypperste er tilsyneladende godt nok i Odense Håndbold – klubben der ikke har tabt en håndboldkamp siden januar.

Derfor var tirsdagens glæde over kvalifikationen til DM-semifinalen ledsaget af en ambition om at udnytte de to sidste kampe i slutspillet til at forbedre spillet i stedet for at spare på kræfterne.

- Jeg synes stadig, vi kan nå et højere niveau, end vi har nu. Vi skal køre fuld på i de sidste kampe, siger Mie Højlund til TV 2 SPORT.

Ordene falder efter Odense 10. ligasejr i de seneste 12 kampe, da Viborg HK er besejret 29-24 på udebane. En sejr der sikrede semifinalepladsen.

- Vi skal fortsætte med at lægge lag på både i forsvaret og i angrebet. Vi skal blive ved med at justere de små ting og hele tiden blive bedre, supplerer højrebacken Mette Tranborg.

Vil gøre rent bord

Efter en vaklende sæsonstart, hvor Odense tabte tre ud af de fire første ligakampe, har fynboerne kun tabt to gange og spillet uafgjort to gange.

Nu er semifinalepladsen en realitet inden de sidste kampe mod Silkeborg-Voel og Midtjylland. Det er en lettelse, fortæller Stine Jørgensen:

- Det giver en stor ro i baglandet, så det er rigtig dejligt, konstaterer landsholdsspilleren, inden hun ligesom holdkammeraterne fokuserer på at optimere spillet.

- Jeg kunne forestille mig, at Jan gerne vil gøre rent bord og benytte de to sidste kampe til at finpudse nogle ting.

Hvis I skal stå med guldet til sidst, hvad skal I så forbedre?

- Der er en del ting. Men det allervigtigste er, at vores defensiv bliver ved med at stå godt. Det har været vores base i det seneste stykke tid. Det er derfor, vi har vundet kampene. Når vi har stået godt defensivt, så har det givet afkast i noget godt kontraspil. Det er det, der bliver afgørende for os, slutter Stine Jørgensen.

I den første slutspilskamp mellem Odense og Viborg viste Odense-træner Jan Pytlick, at alle muligheder for forbedringer skal udnyttes. Trods en føring på tre mål lige inden pausen spurtede Pytlick langs trænerbænken for at nå at smide sit timeout-kort, da der var 26 sekunder tilbage af første havleg. Se episoden her.

