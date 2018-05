Viktor Axelsen er skuffet over sit VM

Den danske verdensmester var rasende efter nederlaget i VM-semifinalen, og generelt er han ikke tilfreds med det, han har leveret ved VM for hold.

Udadtil var det den samme venlige fynbo, der dagen efter semifinalenederlaget til Japan troppede op for at sætte ord på sine tanker. Men indeni var frustrationerne større end i lang tid.

24-årige Viktor Axelsen fandt aldrig det niveau frem, han gerne ville, inden det fredag kulminerede, da han tabte 17-21, 9-21 til den japanske stjerne Kento Momota. En af de kampe, der kunne have tippet semifinalen i dansk favør, da Danmark endte med at tabte 2-3 til Japan.

- Jeg var rimelig rasende, da jeg kom hjem. Mest af alt skuffet. Det er sjældent, jeg sover super godt efter store kampe. Fredag, hvor det var en rimelig kedelig dag på kontoret, var søvnen ikke særlig god, siger Axelsen, der også tabte i to sæt til Lee Chong Wei i den afgørende gruppekamp.

- Jeg er langt fra tilfreds med min indsats. Men jeg må også bare være ærlig og erkende, at mit niveau ikke har været særlig godt andet end én kamp mod Son Wan Ho (kvartfinalen, red.). Når vi kommer hen i de sidste kampe, skal jeg kunne præstere. Det har jeg ikke gjort, og det er ikke godt nok.

I semifinalen følte jeg det lidt som om, jeg havde tømmermænd efter en hård kamp dagen forinden Viktor Axelsen

- De var langt bedre end mig

Den danske verdensetter pådrog sig i januar en skade, der siden endte med at holde ham ude af sæsonens første store mål, All England. Siden kæmpede han sig tilbage og vandt EM-guld, mens niveauet så skræmmende ud.

Impact Arena i Bangkok, hvor den megen aircondition skabte svære vindforhold for spillerne, fandt Axelsen dog aldrig samme niveau frem mod verdens allerbedste.

- Efter at have været ude i noget tid, og have været væk fra de her kampe mod de allerbedste, der har jeg desværre ikke kunnet præstere den her uge. Det er nok det, jeg er mest skuffet over. Men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg tabte til to spillere, der var langt bedre end mig.

Udefra virkede det til, du havde ramt niveauet. Var det fordi, vi ikke havde set dit niveau mod de allerbedste i en hal med svære forhold?

- Nu hvor vi sidder her efter, så er det nok derfor. Jeg har i hvert fald ikke spillet særlig godt, og i semifinalen følte jeg det lidt som om, jeg havde tømmermænd efter en hård kamp dagen forinden. Det tager måske lidt længere tid at komme helt tilbage, end jeg havde håbet på. Det er ikke nogen undskyldning, det er bare fakta, at jeg ikke har kunnet ramme den kontinuerligt i løbet af denne turnering, konkluderer verdensmesteren.

Når man laver en fejl, så er det som om, det ikke kun er en selv, det går ud over. Det går også ud over holdkammeraterne, og det har jeg ikke været speciel god til at håndtere i den her uge. Viktor Axelsen

På forhånd var Danmark udråbt som et af de landshold med de stærkeste herresingler, mens det var usikkert, hvor herredoublerne stod efter Carsten Mogensens afbud. Doublerne endte dog med at gå ubesejret gennem VM, mens herresinglerne blev afgørende, da de tabte alle tre kampe i semifinalen.

Ikke meget overskud

Rammer det dig ekstra hårdt, når det er for holdet?

- Når man laver en fejl, så er det som om, det ikke kun er en selv, det går ud over. Det går også ud over holdkammeraterne, og det har jeg ikke været speciel god til at håndtere i den her uge. Generelt har jeg ikke haft særlig meget overskud, og det er rimelig ærgerligt, når jeg har prøvet at forberede mig så godt som overhovedet muligt.

- Sådan har det været denne uge, og jeg må jo hjem og prøve at finde ud af, hvad jeg kan lære af det her. For jeg kan ikke gøre fra eller til nu. Andet end at være skuffet. Men når man har været skuffet i en halv eller hel dag, så får man ikke så meget ud af det mere. Så må man også prøve at se lidt mere rationelt på tingene og se, hvad jeg kan gøre anderledes.

Tidligere i karrieren har de her perioder ramt dig hårdt. Har du lært af det?

- Helt sikkert. Når man først har været der før, så ved man forhåbentlig, hvad man kan gøre for at komme på benene igen. Jeg skal også passe på, jeg ikke lægger alt for meget i mit niveau her, men også prøve at finde lidt ro i, jeg synes, træningen er gået ganske okay. Det er bare som om, de her kampe på allerhøjeste niveau, de har ikke lige været der den her uge, siger Axelsen.

Jeg formoder, du regner med at få chancen for at vinde Thomas Cup igen?

- Ja, forhåbentlig. Alt det her er jo lærepenge. Det er svært at sidde og kigge tilbage på det lige nu, men når jeg får det lidt på afstand, så er det sikkert noget, som jeg vil lære rigtig meget af. Det har jeg gjort af andre perioder, hvor det ikke lige har kørt. Nu er det her kun én turnering, så man skal passe på, man ikke lægger alt for meget i det. Det betyder bare lidt mere, når det nu er så stor en turnering som Thomas Cup, hvor man gerne vil gøre det godt.

Med nederlaget i semifinalen skal de danske badmintonherrer stadig på podiet efter søndagens finale mellem Kina og Japan, hvor de skal modtage bronzemedaljerne. Det er to skridt ned på podiet, efter de for to år siden vandt Thomas Cup for første gang i historien.