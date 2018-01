Viktor Axelsen kåret til Årets Sportsnavn 2017

Viktor Axelsen er kåret til Danmarks største sportsnavn i 2017, da han ved det store awardshow i Boxen i Herning fik prisen.

Verdensmester og nummer et på verdensranglisten.

Det har været et stort år for den 24-årige fynbo, der nu også kan kalde sig Årets Sportsnavn 2017.

Med en finalesejr over selveste Lin Dan ved verdensmesterskaberne i Glasgow i Skotland sikrede Viktor Axelsen sig karrierens største sejr.

I sæsonfinalen i Dubai lykkedes det for andet år i træk at tage trofæet med hjem, og dermed slå sin position som nummer ét på verdensranglisten fast.

- Jeg er meget, meget glad for den her pris. Så nu åbner jeg en kildevand og siger god fest, siger Viktor Axelsen til DR på en direkte linje fra Indien, hvor han i disse dage spiller for den indiske klub han repræsenterer.

Viktor Axelsen vandt også prisen, BT Guld. En pris, hvor 40 af de største stjerner fra flere idrætsgrene har været med til at stemme på årets bedste atlet. Derudover tog han sig også af prisen for årets jubelscene, efter at have sikret sig titlen som verdensmester.

Caroline Wozniacki, fynske Maja Alm og Jena Mai Hansen/Katja Salskov Iversen var de fire andre nominerede til Årets Sportsnavn, men måtte altså se sig slået af verdens bedste badmintonspiller.

