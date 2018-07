Viktor Axelsen kan skrive sig i de helt store historiebøger

Kun én europæer har nogensinde vundet Indonesia Open i herresingle. Søndag står Viktor Axelsen i finalen med mulighed for at gentage den bedrift.

Den 194 centimeter høje fynbo er kun 24 år gammel, men han er allerede verdensmester, OL-bronzevinder og har en håndfuld rigtig store titler på CV'et.

Jeg ved ikke, hvor mange af de her oplevelser jeg kommer til at få Viktor Axelsen

Nu står Viktor Axelsen med mulighed for at tage endnu en af de rigtig værdifulde titler, når han spiller finale i Super 1000-turneringen Indonesia Open. En af de titler, der kan være med til at udødeliggøre ham. Det vurderer TV 2 SPORTs badmintonekspert Jim Laugesen.

- Der er mange, der ikke rigtig forstår, hvor stort det her er. Ser man på historikken, så er Indonesien det bedste sted i verden til badminton. Du finder ikke en større scene. All England har større traditioner, men ser man på hallen, tilskuerne og alt det, der rammer kampene ind, så er der ingen over ved siden af Istora Senayan.

Hallen i Indonesien rangerer for mange som det mest legendariske sted at spille badminton, og selvom en VM-, OL- eller All England titel vil rangere højere, så siger det alt om prestigen og sværhedsgraden, at kun én europæer nogensinde har vundet turneringen i 36 forsøg - nemlig Jan Ø. Jørgensen i 2014. Det fortæller Jim Laugesen:

Læs også Axelsen spiller sig i en af karrierens største finaler

- Man kan bare sætte sig ned og se på listen af store danske badmintonspillere, der aldrig har vundet Indonesia Open. Hvis Viktor Axelsen på et tidspunkt, når han stopper karrieren, kan sige, at han har vundet den titel, så vil det i sig selv være fuldstændig historisk. Hallen Istora Senayan er så ikonisk, og vi har set gennem mange år, hvor svært det er at spille i den hal.

- Det vil lige netop være dét skridt, Viktor gerne vil tage i sin karriere, så han kan bevise, at han også kan spille i haller med meget vind. Han har vist både ved VM, i Japan og i Dubai, at han kan spille i de tunge haller, hvor han er stærk. Og så vil det i min bog være hans største titel, siden han blev verdensmester sidste år.

Axelsen: - Jeg vil gå ind og nyde det

Hovedpersonen selv er da også godt klar over statistikken, og han vil med glæde gøre Jan Ø. Jørgensen selskab på listen over de eneste to europæer, der har vundet titlen:

- Det bliver mega fedt. Det er de her oplevelser, der gør alt den hårde træning det hele værd. Jeg vil også gå ind og prøve at nyde det, for jeg ved ikke, hvor mange af de her oplevelser jeg kommer til at få. Forhåbentlig får jeg flere i karrieren, men det er bestemt ikke noget, jeg bare kan regne med, siger Viktor Axelsen.

Læs også Axelsen vandt EM

Mellem verdensmesteren og en mulig titel står dog ikke hvilken som helst spiller. Det er nemlig den japanske superstjerne Kento Momota, der venter på modsatte side. En spiller, danskeren senest tabte til for halvanden måned siden i semifinalen ved VM for hold:

- Det bliver en enorm svær, men også fed kamp. Jeg fik ikke så meget ud af kampen til Thomas Cup (VM for hold, red.), som jeg havde håbet på. Men samtidig må man også sige, at Momota er en spiller, som er kommet tilbage og spiller super godt. Han har bevidst over det sidste stykke tid, efter han er kommet tilbage, at han hører med blandt de allerbedste.

- Jeg skal spille mit allerbedste, hvis jeg skal vinde, og det ved jeg også godt. Jeg går ikke ind og ser mig selv som kæmpe favorit, men jeg tror stadig på, jeg kan vinde, hvis jeg spiller godt. Det bliver jeg nødt til at gøre, hvis jeg skal have en chance. Men det bliver en svær kamp, hvor jeg skal have alt til at fungere og turde tro på, jeg kan vinde, slår Axelsen fast.

Se finalerne ved Indonesia Open søndag fra klokken 9 på TV 2 SPORT. Viktor Axelsen spiller kamp tre, som er omkring klokken 11.00.