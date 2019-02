Viktor Axelsen vraget til EM-finalen

Danmarks singlespillere Mia Blichfeldt og Viktor Axelsen vandt begge deres kampe i EM-semifinalen mod Holland, men i finalen mod Tyskland må de se til fra tribunen.

Landstræner Kenneth Jonassen har nemlig valgt at satse på, at Line Kjærsfeldt og Anders Antonsen kan sikre dansk EM-guld for blandede hold.

Læs også Lars Høgh takker OB-fans: - Det betød sgu meget

Danmarks største stjerne, Viktor Axelsen, har dermed spillet sin sidste kamp ved EM på hjemmebane. Som TV 2 SPORTs badmintonekspert Jim Laugesen argumenterede for tidligere søndag giver landstrænerens valg god mening.

- Jeg siger ikke, at Viktor ikke kan vinde, men når man nu har Anders Antonsen stående klar, som ikke har spillet lørdag og er helt frisk, synes jeg, at det ville være et klogt valg at bruge ham, sagde Jim Laugesen inden landstrænerens valg.

Satser på Anders Antonsen

Anders Antonsen kommer dermed til at spille sin anden kamp ved dette mesterskab, efter at han var på holdkortet i åbningskampen mod Frankrig.

I EM for blandede hold spilles der bedst af fem kampe. Såfremt det hele skal afgøres i en femte kamp, skal Christinna Pedersen, som spiller mixeddouble med Mathias Christiansen, i aktion for anden gang i finalen.

Læs også I kamp nummer 22 mistede Odense det første point

Landstræneren har nemlig sat den rutinerede doublespiller på holdkortet i stedet for Alexandra Boye. Det er første gang i turneringen, at Pedersen er udset til at skulle spille damedouble.