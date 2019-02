14-årig arver alligevel ikke fynsk slot

Siden lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff døde for to år siden, har det været uvist, hvad der skulle ske med Valdemars Slot.

Der har ellers i en årrække været lagt op til, at Caroline Flemings søn Alexander, der i dag er 14 år gammel, skulle overtage slottet. Men det kommer den unge arving ikke til - endnu i hvert fald.

I stedet er planen, at hans mor og hendes søster, Louise Albinus, overtager det gældsramte Valdemars Slot. Det skriver Fyns Amts Avis.

- Vi har brugt de seneste to år på at drøfte det i familien, og vi er kommet frem til, at den bedste løsning er, at Caroline og jeg overtager det, siger Louise Albinus til avisen.

Caroline Fleming bliver i London

Louise Albinus blev fredag indsat som ny direktør i selskabet bag Valdemars Slot, mens hendes mand Nikolaj Albinus overtog posten som formand for bestyrelsen.

Overdragelsen af aktierne er endnu ikke sket, da dødsboet efter lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff endnu ikke er gjort op.

Men Nikolaj Albinus oplyser til Fyns Amts Avis, at han har flyttet sin investeringsvirksomhed, Global Family Partners, fra London til Tåsinge. Derimod har hans svigerinde, Caroline Fleming, ingen planer om at vende hjem fra London og tage del i den daglige drift.

Den kendte baronesse har udgivet kogebøger og deltaget i forskellige tv-programmer, ligesom hun har kastet sig ud i projekter i blandt andet parfume- og designbranchen.

Gav slot tilbage efter skilsmisse

Caroline Fleming havde egentlig arvet slottet i 2003.

Men efter sin skilsmisse fra Rory Fleming besluttede hun i 2011 at give slottet tilbage til sin far, Niels Iuel-Brockdorff, med den tanke, at sønnen Alexander Fleming skulle arve det.

Gældsramt slot

Valdemars Slot har en negativ egenkapital og en langfristet gæld på omkring 84 millioner kroner, skriver finans.dk.

Valdemars Slot blev bygget af kong Christian 4. i årene 1639 til 1644.

Slottet har været i familiens eje siden 1677, og Louise Albinus og Caroline Fleming er 12. generation af ejere af stedet.