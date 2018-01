170 fynske efterskoleelever sneet inde i Østrig

170 elever fra Broby Sportsefterskole har ikke stået på ski de sidste to dage på grund af den store fare for laviner.

Massive snemængder har ramt flere skisportssteder rundt om i Europa. Det har ført til stor lavinefare, som har gjort, at nogle steder har været nødt til at lukke for pisterne.

I Østrig er det også en realitet for 170 elever fra Broby Sportsefterskole og Friskole.

Eleverne befinder sig i byen Pfunds, hvor de står på ski i området Nauders. Det har de dog ikke haft mulighed for de sidste to dage på grund af den store lavinefare, som er i kategori 5 – den højeste på skalaen.

- Vi er kommet her i 22 år, og det er første gang, vi ikke har kunnet stå på ski, fortæller forstander Anders Sørensen til TV 2.

Det er vejene mellem Pfunds og Nauders, der er farlige at færdes på, og derfor har eleverne og deres lærere måttet blive i Pfunds.

Ifølge Anders Sørensen har østrigerne ikke oplevet så store mængder sne i området siden 90’erne.

Alternative sneaktiviteter

Selvom eleverne fra Broby Sportsefterskole og Friskole ikke har haft mulighed for at stå på ski, har østrigerne i området hjulpet med at aktivere eleverne i form af andre aktiviteter end skiløb.

- De gør alt, hvad de kan for at hjælpe os. Vi har bygget snehuller, lavet bål, gået tur med snesko, stået på langrendsski, kælket og kørt kanetur med hest, lyder det fra forstanderen.

Skolen sender hvert år 1000 elever til Pfunds, og de lokale i området kender derfor skolen godt.

Foto: Torsten Egebjerg Jensen / TV 2

Står på ski i dag

Trods to dage uden ski er der stadig højt humør blandt eleverne. Anders Sørensen fortæller, at pisterne åbner i Nauders i dag, og at eleverne skal ud at stå på ski igen.

Ifølge TV 2s vejrvært Danny Høgsholt er sneen også stilnet af i områderne omkring Østrig og vil først komme igen fredag.

- Der kommer nogle dage, hvor det bliver lunt og tøvejr. Frostgrænsen vil komme op i 2000 meters højde, forklarer Danny Høgsholt.

Der er angiveligt faldet 50 centimeter hver dag over de sidste par dage, i det område Broby Sportsefterskole og Friskole befinder sig i.

Foto: Mads Andresen / TV 2