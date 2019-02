20-årig fynbo vært på Zulu-program

En af Danmarks største youtubere har båret på en 'X Factor'-hemmelighed næsten lige så længe som de ni deltagere, der snart går på scenen til årets første liveshow.

20-årige Rasmus Brohave kommer nemlig til at være helt tæt på 'X Factor', når programmet går live 1. marts.

Han skal være vært på Zulu-programmet 'Z Factor', der kredser om 'X Factor' og uge for uge kommer til at sende live før, under og efter liveshowet. Og Rasmus Brohave tøvede ikke med at takke ja.

- Så vidt jeg husker, sagde jeg nærmest ja i telefonen, siger han.

Derfor har han da også fulgt ekstra godt med i 'X Factor' i år. Så godt, at hans venner har undret sig over, at han om fredagen har insisteret på at se programmet, før han kunne mødes med dem.

- Jeg har ikke kunnet fortælle dem det, men jeg tænkte jo, at nu skulle jeg følge ekstra godt med. Jeg føler egentlig, at min forberedelse har været i gang i mit hoved lige siden de første auditions, siger han.

Opsat på at præstere

Rasmus Brohave lægger nemlig ikke skjul på, at det, der venter forude, er endnu et skridt på vejen mod hans store drøm.

Siden han var lille, har han været en tv-nørd, der elskede at komme bagom det, der skete i fjernsynet.

Og allerede da han sidste år indtog værtsrollen til youtubernes awardshow Guldtuben, krydsede han fingre for, at det ville betyde endnu mere arbejde i den dur.

- Det var det første virkelig store, jeg lavede. Og jeg kan huske, at jeg tænkte: "Nu skal jeg virkelig præstere, for det kan sgu være, der kommer noget mere ud af det her".

Læs også Politiet hyrer fynsk Youtube-stjerne: Han skal advare unge mod deling af nøgenbilleder

Hvem er Rasmus Brohave? 20 år. Voksede op i Svendborg, men bor nu i København. Delte sin første video på Youtube, da han var 14 år gammel. Tre år senere valgte han at stoppe på gymnasiet for at være youtuber på fuldtid. Har i dag mere end 258.000 følgere. Har siden 2015 vundet fem priser ved Guldtuben. Blandt andet blev han i 2016 kåret som 'Årets Youtuber'. Har medvirket i en række forskellige tv-programmer, udgivet en bog og i 2018 var han vært for Guldtuben. I 2019 tager han på tour med sit første liveshow, sideløbende med at han er vært på programmet 'Z Factor' på TV 2 Zulu.

På det tidspunkt anede han ikke, at brandalarmen blot blev udløst, fordi en popcornmaskine udviklede røg.

- Det var en vild oplevelse. Det lærer man jo bare af, siger han.

Drømmen om tv

For Rasmus Brohave begyndte det hele på Youtube. Han lagde sin første video på tjenesten, da han var 14 år, og i dag abonnerer over 258.000 på hans kanal, mens op mod 300.000 følger hans liv på Instagram.

Men allerede efter et halvt år som youtuber begyndte Rasmus Brohave at drømme om at blive tv-vært.

- Jeg tror, det var Youtube, der tændte en ild i mig. Dengang så jeg Youtube som en øvelse eller et springbræt til at lave traditionelt tv, siger han.

Man kunne nemlig ikke leve af Youtube på det tidspunkt, og Rasmus Brohave havde ikke fantasien til at forestille sig, at det faktisk ville blive muligt for ham.

Læs også Fynsk YouTuber bliver ambassadør for Unicef

I dag veksler den 20-årige fyr fra Svendborg derfor mellem at lave fjernsyn og passe sin egen Youtube-kanal. Og han tror, at erfaringen fra de mange Youtube-videoer vil hjælpe ham i 'Z Factor'.

- Youtube er meget spontant. Det er lidt vildt, det er lidt løst, og der er ikke noget manus. Man gør egentlig bare, hvad man har lyst til, og det tror jeg passer rigtig godt ind her, hvor det gerne må være lidt rock and roll-agtigt, siger han.

Vil gerne miste kontrollen

Nu glæder han sig da også mest til at komme i gang. Og til at mærke stemningen om fredagen – også selvom hans program blot er et sidestykke til 'X Factor'.

- Der er ligesom noget på spil hele tiden. Det bliver fredag aften, alle på holdet er på arbejde, lige om lidt er vi live, og nu gør vi det her sammen. Det der med at være i den atmosfære er fedt, siger han.

Læs også Rasmus ville bare underholde på YouTube - nu lever han af det

Selv kommer han til at tage imod deltagerne og kendte gæster i det, han selv beskriver som et "sportsstudie", hvor der skal laves en masse "gøgl" og tales om 'X Factor'.

Og han har egentlig ikke så mange nerver på. Faktisk håber han, at der kommer til at ske noget, som ingen har kontrol over.

- Men det må selvfølgelig gerne ende godt, indskyder han og tilføjer med et grin:

- Og her vil jeg bare lige sige, at hvis der går en brandalarm i 'X Factor'-studiet, så kan folk være helt trygge. Jeg ved fuldstændig, hvad man skal gøre.